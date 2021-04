La praline, c'est la belle de Cadis, l'entreprise Très Haute Qualité Environnementale située à Saint-Egrève !

Invité de la "nouvelle éco" Bernard Roche, le PDG de la Société Cadis, qui fabrique des pralines depuis 1947 à Saint Egrève. Il a choisi de moderniser sa production en construisant une nouvelle usine en 2016 à Saint-Egrève dans une zone de THQE, de Très Haute Qualité Environnementale et s'attache à faire de la confiserie 100% française.

Nicolas Crozel : Bernard Roche, vous avez repris en 2003 cette entreprise qui existe depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Ce n'était pas votre métier à la base d'ailleurs la confiserie ?

Ce n'était pas mon métier, mais j'ai toujours évolué dans le domaine de l'industrie agroalimentaire. Et cette fabrique, en fait, je la connaissais déjà depuis quelques années puisque j'utilisais ses pralines dans une fabrique de Saint-Genis.

Bernard roche, rappelez-nous ce que c'est une praline et comment la fabrique ?

En fait, c'est une confiserie qui comprend une amende torréfiée et enrobée de sucre cuit coloré. On la fabrique avec des turbines en cuivre. Donc, c'est un outil de production qui est relativement ancien, mais qui lui confère toutes ses vertus.

Et vous, à Saint-Égrève vous avez construit une usine toute neuve et très haute qualité environnementale, il y a 5 ans. C'est un pari risqué, c'est un pari gagné ?

Oui, c'est un pari. C'est aussi un grand défi puisque moderniser un outil production en conservant un process artisanal, et garantir en même temps la qualité des produits, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, on s'est installé dans cette zone de Très Haute Qualité Environnementale (THQE), surtout pour s'inscrire dans une démarche environnementale plus respectueuse.

Et vous travaillez aussi avec des producteurs locaux, vous avez des circuits courts ?

Oui, nous privilégions les circuits courts pour notre approvisionnement en matières premières (les amandes, le sucre et l'eau !).

12 personnes travaillent chez vous, comment vous avez passé cette période de crise sanitaire avec le Covid ?

Cette crise du Covid, elle nous a affecté dans une moindre mesure, puisque l'essentiel de notre clientèle professionnelle se trouve dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie. Mais nous avons malgré tout dû recourir à l'activité partielle parce qu'on a ressenti les effets des deux premiers confinements.

Qui vous achète des pralines ?

On a un réseau de distributeurs qui va ensuite revendre nos produits aux professionnels des métiers de bouche, c'est ce qui représente l'essentiel de notre clientèle aujourd'hui.

Donc ce sont des pralines qui finissent en tartes ou en Saint-Genis ? Ou on peut aussi acheter de la praline pour la manger comme ça, en apéro, en dessert ?

Nous faisons aussi des pralines avec une charge en sucre moins importante pour pouvoir les déguster en l'état.

