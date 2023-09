La précarité continue d'augmenter dans la Manche alerte le Secours populaire

À l'image des Resto du cœur qui alertaient en début de semaine sur les demandes d'aides qui flambent et auxquelles il est difficile de répondre, d'autres associations sont confrontées au même défi. Dans la Manche, le Secours populaire voit lui aussi la précarité continuer de grimper en flèche.

+12% de demandes d'aide en 2022

C'est un constat qui persiste dans la Manche : de plus en plus de personnes viennent frapper à la porte du Secours populaire. Les demandes d'aides ont augmenté de 12% entre 2021 et 2022, le chiffre atteint même 25% dans certains territoires comme à Cherbourg. L'année 2023 n'est pas différente. Sur les six premiers mois de l'année, l'association voit encore une augmentation de 10% de ses bénéficiaires.

Les besoins concernent tous les domaines : l'alimentaire, les vêtements, les produits d'hygiène aussi, très onéreux. Financer certains soins médicaux mal remboursés devient également de plus en plus difficile. Dans ces conditions, le budget loisirs devient extrêmement serrés voire inexistant. Cette année, le Secours populaire de la Manche a emmené près de 600 personnes pour son habituelle journée des "oubliés des vacances" contre 450 environ en 2022.

Aujourd'hui, le Secours populaire de la Manche n'a pas assez pour répondre aux besoins grandissants et doit limiter les quantités. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

L'association contrainte de faire des choix

Difficile de faire face à cette situation pour l'association. En grande difficulté financière, les Restos du cœur ont dû éconduire 150.000 personnes en demande d'aides, faute de moyens. Le Secours populaire de la Manche a lui, fait un autre choix qui reste douloureux : ne refuser personne mais partager les denrées. Cela signifie que chaque bénéficiaire reçoit moins. "Les bénéficiaires s'en rendent bien compte," déplore Emmanuelle Saillard, secrétaire générale de l'association dans le département, "et les bénévoles sont très malheureux de cette situation et même anxieux."

Impossible de faire autrement pour le Secours populaire dont les stocks alimentaires par exemple sont en baisse, le reste de la population étant lui aussi confronté à l'inflation. L'association appelle donc aux dons, en argent ou en nature, des particuliers comme des entreprises. Aujourd'hui, elle n'a pas assez pour répondre pleinement aux besoins. Un bonne nouvelle malgré tout dans ce tableau souligne Emmanuelle Saillard : les bénévoles toujours plus nombreux et investis.