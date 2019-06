La précarité de l'emploi, un "phénomène inquiétant" qui s'accentue et creuse les inégalités

La "précarité de l'emploi" progresse en France selon un rapport de l'Observatoire des inégalités publié mardi. Au total, plus de huit millions de personnes sont "en situation de mal-emploi".

Contrats à durée déterminée, apprentissage, intérim : le travail précaire progresse en France selon un rapport de l'Observatoire des inégalités rendu public mardi qui évoque "un phénomène nouveau et inquiétant". D'après ce document, le "taux de précarité" des travailleurs était de 13,6% en 2017, contre 12% dix ans plus tôt. Une situation qui contribue à creuser les inégalités.

Les fonctionnaires et les indépendants particulièrement touchés

"Le travail précaire tend à se répandre dans la fonction publique et chez les travailleurs indépendants, avec notamment l'arrivée de micro-entrepreneurs", a détaillé Anne Brunner, cheffe de projet à l'Observatoire, lors de la présentation du rapport à la presse. "Le taux de précarité est un indicateur à suivre dans les années qui viennent pour voir s'il s'agit d'un effet de la reprise - c'est-à-dire que les employeurs commencent à employer en statut précaire - ou si c'est au contraire un effet structurel de dérégulation du droit du travail et d'une attente de toujours plus de flexibilité" a-t-elle ajouté.

Chômeurs, travailleurs en "contrat précaire" ou encore "inactifs mais souhaitant travailler" : plus de huit millions de personnes au total sont recensées dans le rapport comme "en situation de mal-emploi".

Un million de travailleurs sous le seuil pauvreté

Le rapport relève également qu'un million de personnes qui ont un emploi vivent sous le seuil de pauvreté, fixé à 50% du revenu médian (soit 855 euros par mois pour une personne seule) par l'Observatoire et à 60% par l'Insee (1.026 euros).

Si la pauvreté "n'explose" pas, la tendance à la baisse enregistrée entre les années 1970 et le début des années 1990 s'est inversée. Entre 2006 et 2016, le nombre de personnes vivant sous le seuil établi à 50% du revenu médian est passé de 4,4 à 5 millions, soit "600.000 pauvres de plus en dix ans". Leur nombre est de 8,8 millions si l'on se réfère au seuil de l'Insee.

Les analystes constatent toutefois que la France reste, grâce à son modèle social, l'un des pays d'Europe qui enregistre le taux de pauvreté le plus faible, à 6,8% au seuil à 50% en 2015 selon Eurostat, derrière les Pays-Bas (6,6%) et la Finlande (4,9%), mais devant l'Allemagne et le Royaume-Uni (10%).

"Mépris social"

Les conditions de travail se dégradent surtout pour les moins qualifiés indique encore le rapport. 35% des salariés étaient soumis à des rythmes de travail ou de production "strictement contrôlés", ou à des surveillances permanentes de la hiérarchie en 2016, contre 31,6% en 2005. Une hausse qui s'observe "surtout chez les ouvriers et encore plus chez les employés".

"Cette France de l'insécurité sociale a un visage : celui des employés et des ouvriers peu ou non qualifiés, des 'uberisés', des indépendants (du bas de l'échelle). Pour une grande part, cette France a animé les manifestations des 'gilets jaunes'", selon Louis Maurin, le directeur de l'Observatoire. Ce sentiment de "mépris social" grandissant a, d'après lui, "des conséquences très importantes dans la société, comme la montée de l'extrême-droite".

Pour l'Observatoire, "seule une baisse durable du chômage" ainsi que des "emplois réellement rémunérateurs" pourraient "réellement peser sur les inégalités de revenus" sur le long terme.

Publié tous les deux ans, le rapport de l'Observatoire des inégalités fait le point sur les évolutions des inégalités dans de nombreux domaines, des revenus à l'école en passant par la santé, le logement, le travail, les inégalités entre les femmes et les hommes comme entre milieux sociaux.