Déconfinement : La précarité des foyers les plus en difficulté a fait un bon en avant durant le confinement

C'est le constat des associations caritative et en particulier du Secours Catholique. L'antenne départementale du Vaucluse souligne justement cette situation. Deux mois de confinement et le Secours Catholique vauclusien fait face à un accroissement des demandes sans précédent.

Ce fort accroissement des demandes et de nouvelles situations de précarité se voient essentiellement précise l'association de la part de personnes qui, habituellement, parviennent à subvenir à leurs besoins essentiels aux moyens de petits boulots, d’intérim, de contrats courts ou même de la mendicité.

Un confinement finalement coûteux en terme de vie quotidienne

Durant le confinement de nombreuses familles ont dû engager des dépenses supplémentaires, notamment en matière alimentaire, du fait de l’absence de cantines scolaires, et d’hygiène. D’autres ont accueilli chez elles un membre de leur famille qui n’y résidait pas habituellement (enfant, personne handicapée ou dépendante) ou qui avait perdu leur emploi. C'est pourquoi ces dernières semaines et en ce moment une majorité des ménages aidés par le Secours Catholique n’est pas connue des équipes souligne l'association. Plus de 220 familles avignonnaises ont été aidées en un mois et 30 000 euros de chèques services ont été distribués à ces familles.

A l’échelle du département, l’équipe de la cellule d'écoute téléphonique a reçu les appels de plus de 400 ménages et le dispositif d’aide exceptionnel s'est élevé au total à 118 000 euros durant le confinement . Les différents accueils du Secours Catholique dans le département restent pour le moment fermés sauf l'accueil de jour à Avignon pour les sans domicile fixe. Les contacts se poursuivent par téléphone.

Aujourd’hui, le déconfinement suscite chez nombre de foyers vauclusiens qui peinaient à joindre les deux bouts une angoisse pour leur quotidien, mais également pour les mois à venir . Un constat que partage une majorité d'associations caritatives et que relaie la Banque Alimentaire de Vaucluse qui distribue l'aide alimentaire à 54 associations du département. La Banque Alimentaire qui voit cette semaine partir nombre de nouveaux bénévoles qui retournent au travail et relance un appel aux bonnes volontés pour assurer la continuité de sa distribution en une période où la demande est en nette augmentation.

L'engagement de la Caisse d'Allocation Familiale

Par ailleurs la Caisse d'Allocation Familiale de Vaucluse versera ce vendredi une prime exceptionnelle de solidarité aux familles et aux personnes les plus modestes selon leurs revenus. Les usagers n’ont aucune démarche à réaliser. La CAF les aura informé par mail ou par courrier avant cette date. Le versement de l’aide apparaîtra dans leur espace « Mon Compte » sous l’intitulé « Aide exceptionnelle de solidarité ». Une aide qui va bénéficier à 35 106 foyers allocataires et représente une somme de 7 775 100 €.

A noter que les dossiers et les demandes sont toujours traités pendant la période de fermeture des accueils de la CAF de Vaucluse. Tous les agents travaillent sur site ou en télétravail. Le soutien aux structures partenaires (crèches, centres de loisirs, centres sociaux...) est continu. Les dossiers et demandes des usagers continuent d’être traités en cherchant à éviter les ruptures de droit avec une attention particulière portée aux dossiers des allocataires bénéficiaires de minimas sociaux, aux situations signalées par mail ou par téléphone.

La CAF de Vaucluse s’organise pour ouvrir progressivement ses accueils à partir du 2 juin, en commençant par le siège d’Avignon. Pour permettre un accueil dans des conditions de sécurité maximum, des agencements sont en cours de réalisation . Les usagers seront informés des modalités d’accueil précise la CAF.