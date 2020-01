La précarité énergétique augmente

Officiellement, on considère qu'on est en situation de précarité énergétique quand on consacre plus de 8 % de son revenu à payer les notes de chauffage. Selon le dernier bilan publié ce mardi par l'Observatoire de la précarité énergétique, au cours de l'hiver 2018/2019, presque 7 millions de personnes étaient dans cette situation, soit 233.000 de plus que l'hiver précédent. Cela représente 15 % des foyers.

Principale cause, l'isolation insuffisante

La principale raison c'est la mauvaise isolation du logement qui concerne plus de quatre familles sur dix. Une personne sur quatre a un équipement défaillant ou en panne, et 7 % n'ont pas les moyens financiers pour se chauffer suffisamment.

L'augmentation de la précarité énergétique s'explique aussi par la hausse des prix de l'énergie et des taxes. D'ailleurs le nombre de coupures d'énergie a aussi augmenté. Plus de 572 000 familles ont subi ce que l'on appelle une intervention de leur fournisseur, qui a réduit la puissance à laquelle elles ont droit, l'a suspendue temporairement ou a résilié leur contrat.