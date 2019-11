La précarité étudiante en hausse en Corse : sur 5 000 étudiants, 2 000 sont boursiers

Corse, France

Des centaines de jeunes se sont mobilisés ce mardi à l'échelle nationale pour alerter sur la précarité étudiante. D'après l'Observatoire national de la vie étudiante, 20% des 18-24 ans vivent sous le seuil de pauvreté en France. Une précarité qui n'épargne pas les étudiants de Corte.

80 étudiants bénéficiaires réguliers de l'association Aiutu Studientinu

Comme leurs homologues continentaux, les étudiants insulaires sont frappés par la crise. Ils sont, malheureusement, chaque année plus nombreux à avoir besoin d'aide explique Saveria Pietri, étudiante en Master de Droit à Corte et secrétaire de l'association, basée sur le campus. "L’association dispose d’un local sur le campus, une épicerie solidaire, où les étudiants peuvent venir se servir gratuitement. Nous organisons tous les trois mois, environ, une opération caddies. Nous bénéficions aussi de dons. 80 étudiants viennent régulièrement se servir dans notre épicerie, et la tendance est visiblement à la hausse".

Une partie de l'équipe de l'association Aiutu Studientinu © Radio France - Lauriane Havard

De plus en plus d'étudiants boursiers en Corse

2 000 étudiants insulaires sur 5 000 sont boursiers. D'année en année, cela ne s'arrange pas ! A chaque rentrée, les services du CROUS constatent une précarité croissante. La situation est préoccupante estime Marc-Paul Luciani, le directeur général du CROUS de Corse : « C’est une situation dont on ne peut que s’inquiéter, liée à la conjoncture économique. Il y a des répercussions sur les scolaires et les universitaires. On voit une recrudescence des demandes d’aides auprès de nos assistantes sociales. Des consignes ont été données pour qu’aucun étudiant ne reste sans manger. »