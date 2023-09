La précarité étudiante s'aggrave sur Poitiers

Les étudiants face la précarité en cette rentrée. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir du mal à joindre les deux bouts. Une rentrée marquée par une forte hausse du coût de la vie étudiante, plus 6 % sur Poitiers cette année selon le syndicat Unef ! C'est une soixantaine d'euros à rajouter chaque mois. De quoi mettre un peu plus en difficulté les plus précaires. C'est ce que constate Antoine Lelièvre, le président de l'association "Help Young 86".

"C'est plus du double de bénéficiaires"

"Je vais prendre par exemple la distribution de ce mardi. On a fait un free market, c'est-à-dire que l'on propose un peu plus de produits que d'habitude. Il y a eu plus de 100 jeunes. Donc oui, en effet, il y a de plus en plus de bénéficiaires. À titre de comparaison, l'année dernière, on était à 150 bénéficiaires enregistrés pour la même date. Aujourd'hui, on est à 338 bénéficiaires. C'est plus du double."

Le jeune homme constate aussi des évolutions dans le profil des étudiants aidés. "On a de plus en plus de personnes qui avant auraient pu se dispenser de ces distributions. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a des profils complètement divers. On a des personnes qui nous disent merci pour ce morceau de pain puisqu'on marche beaucoup avec des invendus de boulangerie. C'est leur seul repas du soir ou même de la journée. On a d'autres qui viennent pour avoir aussi un petit lien social. On a des jeunes qui viennent d'arriver, qui essayent de s'en sortir avec la rentrée scolaire. Avec l'achat du matériel qu'il faut pour étudier, ils essaient d'économiser au maximum et donc sont à nos distributions."

Organiser des collectes

Comme d'autres associations d'aides aux plus démunis, le budget est serré. ***"*On a fait des collectes aux abords des magasins. Notre local était plein. Et aujourd'hui il commence à diminuer. On refait des collectes, les gens donnent moins puisqu'ils sont aussi dans une situation de précarité. Et aujourd'hui, parfois, on est obligés de refuser de donner un panier d'urgence pour des étudiants pour essayer d'espacer et de répondre à la demande"