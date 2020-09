La précarité n'a pas pris de vacances cet été à Montpellier

"C'est très dur à vivre vous savez. A 73 ans, je demande une aide alimentaire pour la première fois de ma vie". Marie-rose fait tout pour garder le moral mais on sent bien que les larmes ne sont jamais très loin. Depuis le début de l'été, son assistance sociale lui a dit de venir au "Saxo", le tout local mis à la disposition du Secours Populaire par le conseil départemental, dans le quartier Saint-Martin, depuis le mois d'avril, depuis le confinement.

Le Secours Populaire de l'Hérault est resté ouvert tout l'été pour faire face à l'afflux de personnes précarisées par la crise sanitaire

Elle a une petite retraite, 500 euros, et doit payer l'EHPAD pour son mari et grâce à cette aide, elle peut manger chaque jour. Marie-rose fait partie de la petite centaine de personnes qui viennent chaque jour sur ce lieu resté ouvert tout l'été. "Nous avons fait le choix de rester ouvert car il faut répondre à la demande, aux besoins, explique Thibault Mascarello bénévole-référent au secours populaire, "surtout que de nombreuses associations caritatives ont dû fermer".

Un lieu ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 15 h grâce à la présence d'une quarantaine de bénévoles. On y trouve de tout, lait, farine, sucre, pâtes et riz mais aussi des céréales, des viennoiseries et du pain, des boîtes de thon, de lentilles et surtout des frutis et légumes frais qui viennent du MIN, le Marché d'Intérêt National voisin. Des stocks de denrées alimentaires qui fondent comme neige au soleil "on commence à faire des achats à la centrale de Leclerc pour répondre à la demande, un comble" pour Thilbault Mascarello qui aimerait bien que les grandes surfaces jouent un peu plus le jeu de la solidarité.

Il faut dire qu'il y a de nouvelles inscriptions chaque jour. Le confinement a eu des effets dévastateurs pour ceux qui s'en sortaient avec des contrats précaires, de l'intérim ou même des petits boulots non déclarés. Sans possibilité de travailler, ils se sont retrouvés sans ressources pour se nourrir. Des travailleurs précaires mais aussi des retraités qui se retrouvent à devoir aider leurs enfants, eux-mêmes précarisés par la crise.

De nombreuses personnes viennent pour la première fois de leur vie

Certains bénévoles qui donnent un coup de main sont eux-aussi au chômage. C'est le cas de Sébastien qui distribue chaque jour l'aide alimentaire "pour continuer à se lever le matin, pour garder le rythme en attendant de retravailler" ce qu'il espère pour le mois de septembre. Il est vacataire chez un sous-traitant de la SNCF. Avec le confinement, tout s'est arrêté. Sébastien a toujours un mot gentil, un sourire pour ceux qui viennent remplir leur caddie contre 3 euros pour les adultes, 2 euros pour les enfants. Il a découvert avec cette expérience "qu'on était loin des clichés, des préjugés de gens qui viennent profiter, on a beaucoup de gens qui se retrouvent sur le carreau alors qu'ils ont travaillé toute leur vie".

Se retrouver seule quand on a travaillé toute sa vie, c'est pire que la mort - Marie-Rose

Une bienveillance qui réconforte Marie-Rose, "on se sent, propre (...) parce que la pitié vous savez c'est pas bon. Se retrouver seule, c'est pire que la mort. C'est la mort à petits feux".

Thibault Mascarello du Secours Populaire de Montpellier Copier