La Préfecture d'Indre-et-Loire autorise par arrêté l'ouverture dominicale des commerces en Janvier

La Préfecture d'Indre-et-Loire a pris un arrêté le mercredi 6 janvier 2021 pour autoriser l'ouverture des commerces de détail dans le département pendant les 4 dimanches de Janvier : les 10, 17, 24 et 31 janvier 2021.

Ces ouvertures ont été décidées après consultation de la CCI Touraine, de la Chambre des métiers et d’artisanat d’Indre-et-Loire, des unions départementales ou locales des syndicats CFDT, CFTC, CGT, FO et CFE-CGC, du MEDEF et de la CGPME, ainsi que des principales communes et intercommunalités du département.

Ces ouvertures doivent se faire dans le cadre du respect des règles du droit du travail rappelle la Préfecture, notamment en matière de volontariat, de compensation financière et de repos. Cette mesure vise à compenser le manque à gagner lié aux confinements. Elle permettra également l’ouverture traditionnelle des commerces pour les deux premiers dimanches des soldes d’hiver, qui se tiendront cette année du 20 janvier au 16 février.