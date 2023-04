La préfecture de la Mayenne lance un fonds d'urgence pour les agriculteurs bio en difficulté

Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Les ventes de produits biologiques sont en baisse, à cause notamment de l'inflation (photo d'illustration).

La filière biologique lançait un appel à l'aide depuis plusieurs mois : de nombreux agriculteurs bio se retrouvent en difficulté partout en France à cause de la chute des ventes. Dans un contexte marqué par l'inflation, l'offre est désormais plus importante que la demande. "Le secteur de l’agriculture biologique fait face à de grandes difficultés à la fois conjoncturelles, avec les conséquences de la guerre en Ukraine, mais également structurelles, du fait d’un recul de la consommation des produits issus de l’agriculture biologique", écrit la préfecture de la Mayenne sur son site internet .

ⓘ Publicité

Le gouvernement a entendu cet appel à l'aide et vient de mettre en place un fonds d'urgence de 10 millions d'euros.

Demandes d'aide à déposer avant le 24 mai

Les agriculteurs bio peuvent déposer une demande d'aide depuis le vendredi 21 avril. Les démarches sont à réaliser en ligne sur le site de la préfecture de la Mayenne "avant le 24 mai minuit". Pour être éligibles à cette aide plafonnée à 5.000 euros, des critères précis doivent être respectés. "L’aide est réservée aux exploitants agricoles à titre principal, GAEC, EARL et personnes morales ayant pour objet l’activité agricole et dont au moins 50 % du capital est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, et dont l’activité est principalement bio ou pour laquelle les difficultés sont liées à leur atelier bio", précise la préfecture de la Mayenne.

Dans les Pays de la Loire, l'enveloppe débloquée par le gouvernement est de 1.075.000 euros : les aides seront donc versées dans les cinq départements de la région en fonction de la priorité des dossiers. La préfecture de la Mayenne précise que "le taux d’endettement" et la "trésorerie disponible" font partie des critères qui seront pris en compte pour aider les exploitations bio en difficulté.