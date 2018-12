La préfecture de la Vienne prend deux arrêtés avant les manifestations dans le Poitou

Avant les manifestations à l'appel de la CGT et avant l'acte cinq de la mobilisation des Gilets jaunes, la préfecture de la Vienne prend deux arrêtés pour limiter la vente de produits dangereux.

Vienne, France

La préfecture de la Vienne prend deux arrêtés ce vendredi 14 décembre avant les manifestations de cette fin de semaine dans le département. La CGT appelle à la grève toutes les professions pour demander notamment une hausse des salaires, des retraites et des minima sociaux. A Thouars ou encore Châtellerault, les lycéens et peut-être des Gilets jaunes pourraient rejoindre les cortèges.

C'est en prévision de la mobilisation des Gilets jaunes et de l'acte cinq de leur mobilisation, ce samedi 15 décembre, que la préfecture interdit "la distribution, le transport, la vente et l'achat de carburant". Elle interdit aussi "la vente et l'utilisation d'artifices de divertissement sur l'espace public". La vente de produits chimiques, inflammables ou explosifs est aussi limitée pour les particuliers.

Ces deux arrêtés sont valables à partir de ce vendredi 14 décembre, 8 heures, et jusqu'à ce dimanche 16 décembre, 8 heures également.