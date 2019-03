La préfecture de la Vienne prend un arrêté interdisant tout rassemblement dans le centre-ville de Poitiers ce samedi

Alors que les gilets jaunes appellent au rassemblement ce samedi à 11h30 place Notre-Dame à Poitiers, en plein marché, la préfecture de la Vienne rappelle qu'aucune manifestation n'a été déclarée et prend les devants.

Poitiers, France

C'est un geste fort qui n'apaisera pas les relations entre les gilets jaunes et les services de l'état. Anticipant les appels à manifester circulant sur les réseaux sociaux pour ce samedi place Notre-Dame à Poitiers, la préfecture a pris un arrêté interdisant les rassemblements et les manifestations sur la voie publique en centre-ville et sur le boulevard périphérique de samedi 7h du matin à dimanche 8h.

Aucune déclaration de manifestation

"Des appels à se rassembler et à manifester dans le centre-ville de Poitiers circulent sur les réseaux sociaux, dans le cadre du mouvement des gilets jaunes. Comme les précédents samedis, aucune déclaration de manifestation à Poitiers n’a été déposée. Ces appels à manifester ne s’inscrivent donc dans aucun cadre légal."

La préfète de la Vienne rappelle dans un communiqué que "le droit de manifester est un droit fondamental protégé par la loi. Il doit cependant être concilié avec d’autres libertés essentielles telle que la liberté de circulation, la sécurité des personnes et des biens".

Risque encourue : une contravention de 1ère classe

Le même communiqué rappelle les sanctions encourues en cas de non-respect de l'arrêté : "Lorsqu’un arrêté d’interdiction de manifestation est porté à la connaissance du public, les participants se rendent coupables d’une contravention de 1ère classe pour "manquement aux obligations édictées par arrêté de police". Une contravention dont le montant s'élève à 17 euros.

Par ailleurs, un autre arrêté réglementant temporairement du samedi (7h) au lundi (8h), la distribution, le transport, la vente et l’achat de carburant, de produits chimiques inflammables, artifices de divertissement ou explosifs sur le département de la Vienne a été pris.