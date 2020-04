Coronavirus : la préfecture de Vaucluse interdit les locations à titre touristique jusqu'au 15 avril

Alors que les vacances scolaires viennent de démarrer dans certaines académies, la préfecture de Vaucluse vient de prendre un arrêté ce samedi 4 avril pour interdire les locations de gîtes, chambres d'hôtes et d'hôtels dans le département jusqu'au 15 avril.

Pour limiter la propagation du Covid-19, la préfecture de Vaucluse vient de prendre un arrêté ce samedi 4 avril pour interdire les locations à titre touristique. Les vacances de Pâques ont commencé dans certaines académie et l'attractivité du département "laisse craindre, malgré les restrictions de déplacement, un afflux de population provenant de zones dans lesquelles le virus circule activement." Cette mesure concerne les chambres d'hôtel, les meublés de tourisme et les autres logements à destination touristique, et sera effective jusqu'au 15 avril.

Dans certains cas, ces locations restent possibles, notamment dans le cadre d'un hébergement d'urgence ou si l'occupant y réside de manière régulière. Le locataire sera tenu de justifier le motif auprès de l'hébergeur.