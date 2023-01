La Préfecture des Vosges se rend au chevet des boulangeries en difficulté

A Epinal, dans le fournil de Sébastien Noël, l'avenir est incertain. L'an dernier, il payait 10 000 euros par an pour sa facture d'énergie. Pour 2023, il doit en débourser 20 000, le double, "et encore j'ai négocié", lâche-t-il. Comme beaucoup de professionnels du secteur, il subit de plein fouet la crise qui touche les boulangeries. 18 établissements sur les 220 que comptent les Vosges auraient d'ailleurs déjà fermé boutique, quasiment que des boulangeries déjà en grande difficulté avant la hausse des prix.

Bouclier et amortisseur

Le gouvernement a donc plafonné le prix de l'électricité à 280 euros par megawatt/heure d'électricité, ainsi qu'un amortisseur afin de décaler certaines charges. "Ce sont 40% de la hausse qui seront pris en charge", affirme Valérie Michel-Moreaux, la Préfète des Vosges.

"Mais pour nous c'est du charabia, ma comptable me dit d'aller faire une déclaration sur impôts.gouv, c'est une usine à gaz", regrette Sébastien Noël. Selon lui, le bouclier est certes efficace, mais il faudrait le coupler avec le retour du chômage partiel, "ça a très bien marché pendant le Covid". Car en attendant, c'est la soupe à la grimace. "Nous avons dû le matin de la visite de la Préfète nous séparer d'une vendeuse en CDI mais encore en période d'essai, alors que nous avons besoin d'elle", explique Murielle Noël, la co-gérante. Sans oublier les investissements gelés, et notamment cette 3ème boulangerie que les Noël souhaitaient ouvrir, en plus de leurs établissements du centre, et de la zone de Courcy.