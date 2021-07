La préfecture du Gard autorise l'ouverture des commerces tous les dimanches de juillet

La préfecture du Gard autorise ce vendredi, par arrêté, l'ouverture de tous les commerces chaque dimanche de juillet. Une mesure exceptionnelle pour faire face à la fois aux conséquences économiques de la crise sanitaire, pour réguler le flux des clients sur une période très touristique et prendre en compte l'importance de la période des soldes du 30 juin au 27 juillet. Cet arrêté concerne les commerces de détail alimentaires et non alimentaires, de services et les centres commerciaux du département du Gard autorisés à ouvrir au public les dimanches 4, 11, 18 et 25 juillet 2021.

L'arrêté précise également que les professionnels qui décideront d’ouvrir tout ou partie des dimanches concernés devront respecter les droits de leurs salariés tels que définis par les articles L.3132-25-3 et L.3132-25-4 du code du travail, qu’il s’agisse des contreparties qui doivent leur être accordées, du repos hebdomadaire qui doit être donné par roulement ou du respect du principe du volontariat en application duquel, notamment, le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne doit pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans l’exécution de son contrat de travail.

Ces ouvertures devront se faire dans le strict respect des règles sanitaires. Les commerces qui font l'objet d'une fermeture administrative ou judiciaire ne pourront pas bénéficier de cette dérogation.