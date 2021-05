La préfecture du Loiret autorise l'ouverture des magasins le dimanche jusqu'au 30 juin

La préfecture du Loiret publie un arrêté autorisant les commerces à ouvrir tous les dimanches, à partir de ce dimanche 30 mai, et jusqu'au 30 juin. Une mesure économique, mais aussi sanitaire précise la préfecture, pour éviter trop d'affluence en même temps dans les magasins.

Comme d'autres déjà la semaine dernière, la préfecture du Loiret publie un arrêté pour autoriser l'ouverture des commerces le dimanche, à partir de ce dimanche 30 mai, et jusqu'au 30 juin, dans tout le département. Une mesure exceptionnelle pour permettre aux commerçants de rattraper une partie du chiffre d'affaires perdu pendant le confinement et les mois de fermeture en raison de l'épidémie de Covid 19.

Une demande de nombreux acteurs économiques

Cette ouverture dominicale est aussi prise pour des raisons sanitaires, précise la préfecture du Loiret. Elle a pour but d'étaler la fréquentation dans les magasins, et d'éviter de trop fortes affluences. A Orléans, l'ouverture du dimanche était déjà possible, le centre ville est classé "zone touristique".

Mais cet arrêté permet aux commerces de tout le département d'ouvrir dès ce dimanche. C'est bien sûr à chaque commerce de prendre la décision. Dans le respect du code du travail.