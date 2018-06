Roquebrune-sur-Argens, France

Depuis quelques jours, l'histoire de Nadine Olivier, propriétaire à Roquebrune sur Argens et à Fréjus a fait le tour des médias et du web. Cette Varoise de 51 ans est à la rue à cause des impayés de ses locataires. Faute de pouvoir rembourser son crédit, elle a été contrainte de vendre l'appartement dans lequel elle vivait.

L'avocat de Nadine accuse l'Etat

Nadine subit également la lenteur des procédures d'expulsion. "La loi est faite pour permettre à l'Etat d'éviter d'assumer son obligation de logement pour tous, estime Me Emmanuel Bonnemain, l'avocat de la propriétaire. L'Etat a ainsi mis en place la trêve hivernale et les locataires restent logés au frais du propriétaire".

Jusqu'à 4 % des locataires ne paient pas leur loyer

Mais la médiatisation du cas de cette femme a permis au moins de débloquer la situation. La préfecture vient d’autoriser l’utilisation de la force publique pour expulser les locataires. Mais d'autres propriétaires vivent des situations difficiles. En France, 3 à 4% des 6 millions de locataires qui ne payent pas leurs loyers.