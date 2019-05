La préfecture interdit une nouvelle fois les manifestations dans le centre-ville de Rouen ce samedi

Rouen, France

Pour la septième fois de suite, les manifestations seront interdites en centre-ville de Rouen ce samedi 4 mai, conformément à un arrêté de la préfecture de Seine-Maritime. Le périmètre concerné, le centre-ville de Rouen, est le même que lors des précédents samedis. Il est justifié par "la perspective d'un rassemblement à Rouen, et les troubles à l'ordre public survenus lors des précédentes manifestations".

Interdiction de manifester au rond-point des Vaches

Le préfet interdit également "toutes manifestations dans le secteur du rond-point des Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray pour garantir la sécurité et la libre circulation" alors que les Gilets Jaunes ont lancé justement un retour à la mobilisation sur les ronds-points. La préfecture interdit aussi la vente et l'utilisation de pétards et feux d'artifice dans tout le département de Seine-Maritime. Mais aussi la vente et l’utilisation de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs.

La "Marche des fiertés" maintenue

La préfecture de Seine-Maritime précise aussi que la "Marche des fiertés", manifestation déclarée en préfecture, aura lieu samedi 4 mai comme prévu, selon le parcours arrêté entre Théâtre des deux Rives et le quai Jean Moulin.