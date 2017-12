Christiane Barret, préfète de Bourgogne-Franche-Comté et préfète de Côte-d'or s'est rendue dans les différents centres accueillants les démunis ce lundi 11 décembre 2017. Et ce alors que depuis le 1er novembre 2017 la veille saisonnière du plan Grand Froid est activée en Côte-d'Or.

Le froid, la neige, la pluie, le vent... Cela n'a pas pu vous échapper... Depuis quelques jours les conditions météorologiques sont hivernales sur la Côte-d'Or. Ce lundi soir, entre 19h et 21h30, la préfète Christiane Barret est allée à la rencontre des acteurs intervenant dans les dispositifs de mise à l'abri des plus démunis. Elle a tout d'abord visité le tout nouveau Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile (CADA) et de Mise à l'Abri des Demandeurs d'Asile (MADA) gérés par l'association Coallia rue des Ateliers à Dijon. Puis le dispositif d'hébergement d'urgence du foyer Blanqui de l'association ADEFO (Association Dijonnaise d'Entraide des Familles Ouvrières). Elle a terminé sa soirée auprès des bénévoles du SAMU social de la Croix-Rouge qui distribuaient des repas à quelques usagers place Grangier.

"Faire en sorte que personne ne dorme dehors"

Christiane Barret nous explique l'objet de cette visite. "L'objet, c'est de montrer que l'État et l'ensemble des services se mobilisent à l'orée de l'hiver, mais pas qu'à l'orée de l'hiver puisque nous avons visité un certains nombre de structures qui fonctionnent toute l'année, nous avons vu par exemple un CADA (...) et on a rencontré des personnes avec qui nous avons pu discuter". Pour pouvoir bénéficier d'un accueil, la préfète a rappelé la nécessité de contacter le 115. Grâce à ce numéro "on essaie de leur trouver des places dans un abri, dans une structure, de telle sorte que personne ne dorme dehors quand il fait trop froid".

Il a fui son pays pour éviter l'excision a ses filles

Rue des Ateliers, la préfète a pu rencontrer, Narcisse... Cet ivoirien travaillait comme économe dans un resto Français d'Abidjan, sa femme était fonctionnaire dans un ministère... En compagnie de leurs 4 enfants ils ont tout plaqué pour venir faire une demande d'asile chez nous en France. "Nous sommes venus de la Côte-d'Ivoire parce que nous avons trois filles et les deux aînées avait l'âge d'être excisée" explique ce père de famille. "On le fait à votre insu, vous pouvez allez au travail ou vaquer à vos occupations puis revenir chez vous et vos enfants ont disparus... Ca c'est ce que nous vivons au quotidien, bien que la loi l'interdise". C'est pourquoi Narcisse a décidé de s'exiler. "Il fallait qu'on tente le coup, on a préféré tout abandonné pour protéger les enfants. On remercie encore la France car c'est vraiment un grand pays en matière de social, on n'aurait pas eu mieux ailleurs" conclut ce demandeur d'asile.

"On m'a fermé toutes les portes mais ce n'est pas grave j'ai un toit!"

Même si la situation est bien entendu bien différente pour les SDF, pour diverses raisons, certains d'entre eux ne souhaitent pas bénéficier d'un coup de main pour obtenir un toit... Place Grangier, nous avons rencontré Sam. Ce SDF de 31 ans refuse d'être hébergé dans les différents foyers de l'agglo. Il nous explique pourquoi. "Jeté à la rue tous les matins à 7h30, on a le droit de revenir à partir de 17h. C'est ce que j'ai décidé de refuser de vivre, des maisons vides il y en a partout... Je squatte et je viens récupérer des couvertures parce qu'on a pas le chauffage, mais ce n'est pas grave, j'ai un toit, j'ai demandé de l'aide mais on m'a fermé toutes les portes" dit-il.

La veille saisonnière du plan Grand Froid restera en vigueur jusqu'à fin mars en Côte-d'Or

Depuis le 1er novembre 2017 la veille saisonnière du plan Grand Froid est activée en Côte-d'Or. Elle le restera jusqu'au 31 mars 2017. Et elle peut même être prolongée si les conditions météorologiques le justifient. Dans les Centres d'Accueil de Demandeurs d'Asile de Côte-d'Or il y a un peu plus de 1 000 places. En sachant que dans le département chaque année il y a un peu plus de 600 demandeurs d'asile qui se présentent. 30% obtiennent le statut de réfugiés. Outre les demandeurs d'asile la Côte-d'Or possède également 1 000 places pour accueillir les SDF, les femmes battues, les enfants, les "accidentés de la vie".