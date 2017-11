La première application qui répertorie les restaurants halal lancée sur smartphone

Quatre jeunes entrepreneurs de Seine-Saint-Denis ont lancé ce mardi "Hal'Rezo", une application pour smartphone qui permet de répertorier et localiser les restaurants halal. L'idée c'est aussi de "casser les clichés" sur le halal, qui ne compte pas que le "du kebab ou du fast-food".

Dans ce restaurant de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, au cœur des Puces, le "Juicy burger" propose comme son nom l'indique des burgers et la viande est halal. Mais le patron Amar Cheriet ne l'indique pas sur la devanture. "On veut accueillir tout le monde : on ne veut pas dire que ce n'est que pour les musulmans" explique-t-il. Pourtant, certains clients aimeraient bien savoir si les ingrédients sont halal. Le patron s'est bien inscrit sur le site "La Fourchette", mais aucun outil numérique n'indique cette spécificité : "les gens qui veulent manger halal ne nous trouvent pas, on n'est pas répertorié en tant que tel" lâche Amar.

Alors il a été séduit par la démarche de quatre jeunes entrepreneurs de Seine-Saint-Denis. Depuis mardi soir, le nom de son établissement s'affiche dans l'application "Hal'Rezo", qui répertorie les établissements halal, pour le moment en Île-de-France. "Vous cliquez sur l'icône, vous vous géolocalisez et vous trouvez des restaurants, vous pouvez commander un plat ou réserver une table" explique Théodore Timboussaint, habitant de Rosny-sous-Bois et l'un des quatre jeunes entrepreneurs associés dans le projet. A chaque réservation, les restaurateurs reversent 2 euros, 12% pour une commande en ligne.

Reportage dans un restaurant de Saint-Ouen, qui a choisi d'adhérer à l'application Hal'Rezo Copier

200 adresses de restaurants bientôt répertoriés

Et le résultat de la recherche est vaste. "L'idée c'est de casser les clichés : on parle du kebab ou du fast food, ils existent mais le halal c'est aussi le burger chic, le traditionnel français, italien, le sushi, tout type de restaurants" détaille Rabih Hellal, son associé. Les quatre cofondateurs veulent se positionner sur un marché en pleine expansion et qui fait encore figure de "niche" expliquent-ils.

Théodore Timboussaint, Rabih Hellal, Karim Mariko et Stéphane Délices, les quatre associés du projet © Radio France - Rémi Brancato

"J'étais en voiture dans un coin un peu réculé, en banlieue parisienne, et pour trouver un restaurant halal sur Internet, il n'y avait rien à part un site qui était obsolète, pas mis à jour" raconte Stéphane Délices, autre cofondateur. C'est ainsi qu'est née l'idée.

Stéphane Délices, un des quatre cofondateurs Copier

L'application comptera déjà 200 adresses à la fin du mois et les jeunes entrepreneurs espèrent en répertorier 2000 ou 3000 l'an prochain et séduire 100 000 utilisateurs dans toute la France.