La première «boutique à l'essai» de Vaucluse cherche son commerçant à Sorgues

Une boutique d'un nouveau genre va ouvrir à Sorgues. Un commerçant pourra y «tester» son activité durant six mois pendant lesquels il paiera un loyer dérisoire. L'objectif est de lui permettre de lancer son activité et ainsi lutter contre la désertification des centres-villes.

L'idée a déjà fait ses preuves dans l'Oise, elle arrive pour la première fois dans le Vaucluse. Les «boutiques à l'essai» permettent à un commerçant ou un artisan de s'installer dans un local placé stratégiquement dans un centre-ville et pour lequel il paiera un loyer dérisoire le temps de se faire une clientèle. Ce concept doit permettre de redynamiser les centres-villes. C'est en tout cas le pari que fait la commune de Sorgues. «On n'a plus de magasin de chaussures, plus de magasin de vêtements pour hommes par exemple» constate le maire Thierry Lagneau.

Un loyer d'un euro par jour

Un appel d'offres est lancé jusqu'à fin octobre. La commune choisira ensuite le commerçant qu'elle souhaite voir s'installer et à qui elle apportera son aide. Jessica Magnani fait partie des candidats. Cette organisatrice de mariages aimerait ouvrir une boutique de décorations. Elle trouve le concept «très intéressant», elle qui a déjà eu un commerce et sait «toutes les difficultés qu'on peut avoir au début, les charges, les papiers...»

Le choix du futur commerçant sera annoncé mi-novembre de façon à ce qu'il puisse ouvrir avant les fêtes de fin d'année. Pendant six mois, le locataire paiera un loyer d'un euro par jour. Ce loyer sera ensuite augmenté progressivement, selon les résultats du commerce, pour atteindre 450 euros par mois au bout de trois ans.