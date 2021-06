La première collection de la Gapette, casquette sarthoise, 100% made in France

C'était un projet étudiant qui devient une aventure entrepreneuriale. La première collection de la Gapette française vient d'être lancée. Cette casquette plate, imaginée par quatre étudiants sarthois en 2018, se concrétise. Le groupe d'amis avait gagné la finale régionale du programme les Entrep', puis en 2019 le troisième prix du concours de la Startup'euse mancelle. Ces deux récompenses ont incité Aymeric Bourné et Valentine Beunardeau à poursuivre l'aventure. Deux ans plus tard, ils sortent quatre modèles de leur Gapette.

"C'est une casquette - béret, un produit 100% français, écologique au look à la fois rétro, fun et moderne" explique Aymeric Bourné. Produite pour commencer à 100 exemplaires et vendue via la plateforme Ulule, elle se décline en quatre versions : "L’artisane", "L’audacieuse", "L’élégante" et "La skipper".

Une casquette écologique

Les fondateurs de la Gapette insistent sur le caractère écologique de leur projet. "Tous les tissus de nos casquettes proviennent de stocks de tissus inutilisés ou dormant. C'est ce qu'on appelle le concept de l'upcycling et ainsi d'éviter de créer de nouvelles matières".

Dans le même esprit, ils ont voulu privilégier les circuits courts. "On a cherché des partenaires dans un rayon maximum de 300 km". Ils ont opté pour les ateliers Sofac à Bernay en Normandie. Une société labellisée "Entreprise du patrimoine vivant". "Et tout est français" affirme Aymeric Bourné, "même l'étiquette".

Si le succès est au rendez-vous, les jeunes créateurs envisagent de lancer ensuite une collection à destination des professionnels comme par exemple la restauration, en proposant des produits personnalisés.