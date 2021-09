La première conciergerie solidaire d'Alsace inaugurée dans un quartier strasbourgeois

Dans le quartier strasbourgeois de la Musau, une conciergerie solidaire a été inaugurée cité Ampère. Un lieu qui pallie l'absence de services de proximité et de commerces. On y trouve du pain, une poste, la possibilité d'échanger des services ou d'emprunter des outils.

Poster une lettre, emprunter un four à raclette, acheter du pain, boire un café, échanger des conseils ou tout simplement bavarder. Beaucoup de choses sont possibles à la conciergerie solidaire et soudain tout devient plus simple. "Le principe de base d'une conciergerie c'est faciliter la vie" explique Cathy Laurent, la présidente de cette structure lancée par la ville et l'Eurométropole en lien avec l'Etat, la Région, la Collectivité européenne d'Alsace, l'entreprise Bouygues Bâtiment Nord-Est, le bailleur social Ophéa en partenariat avec la Poste.

du lien social

C'est Magalie, une jeune-fille du quartier recrutée en emploi d'insertion qui tient la boutique. "On a déjà des habitués qui viennent boire un petit café et manger un morceau de gâteau", se réjouit-elle. Jocelyne, 70 ans, fait partie de ces habitués. "C'est pratique pour le pain, pour faire une photocopie, retirer un paquet, une lettre recommandée". La septuagénaire dit aussi que quand elle a un moment de cafard, elle vient boire le café et discuter un peu.

La conciergerie propose aussi des livres pratiques et des objets à emprunter © Radio France - Olivier Vogel

L'abonnement à la conciergerie solidaire de la cité Ampère coûte 10 euros par an et par foyer. La ville de Strasbourg et l'Eurométropole entendent développer d'autres conciergeries solidaires de quartier. Un projet est ainsi à l'étude du côté de Schiltigheim-Hoenheim.