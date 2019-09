La première Coopérative Jeunesse de Services du Vaucluse a vu le jour à Morières-lès-Avignon

Onze jeunes gens âgés entre 16 et 18 ans ont créé leur micro-entreprise durant deux mois. Depuis 20 ans en France, le réseau Coopérer encourage de telles initiatives destinées à favoriser l’entrepreneuriat coopératif pour les jeunes. A l’origine cette formule a été créée au Québec.

Quelques jeunes de cette première Coopérative Jeunesse de Services entourés d'encadrants et du maire de Morières-lès-Avignon, Joël Granier

Morières-lès-Avignon, France

A Morières- lès-Avignon les onze jeunes garçons et jeunes filles impliqués dans cette aventure (originaires de la commune ou d’un commune voisine) ont été encadrés par deux animateurs. Deux parrains d’entreprises implantées sur le territoire les ont aussi épaulés ainsi que la municipalité qui par la même occasion a créé à l’Espace Culturel Folard son Espace Information Jeunesse. Un vrai pari pour les participants qui après avoir posé les statuts d’une entreprise de services aux particuliers et aux entreprises ont dû démarcher des clients pour leur proposer des missions.

Parmi les travaux accomplis en Juillet et Août et assurés par l’équipe divisés en plusieurs secteurs d’activité : par exemple du jardinage, du déménagement, du nettoyage de voiture, du débroussaillage ou donner des cours de rattrapage à des élèves. La mairie de Morières qui cherchait un nouveau prestataire pour distribuer son magazine municipal de Septembre a mis en concurrence la CJS (Coopérative Jeunesse de Service) lors de son appel d’offre et c’est sa proposition qui a été retenue. Au terme des deux mois de missions, la coopérative a engrangé près de 2000 euros de bénéfices. Une somme qui s'est répartie entre les onze membres de cette coopérative d’un été. Une expérience renouvelée l’an prochain précise la mairie qui salue au passage l‘esprit d’initiative des jeunes gens engagés dans cette première entreprise.

La campagne d'affichage associée à cette première CJS en Vaucluse © Radio France - JM Le Ray

