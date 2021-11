Le Centre régional de sommellerie ouvrira finalement ses portes en septembre 2022, à Thuir et à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales). La première école de sommellerie d'Occitanie réunira 70 formations pour les futurs spécialistes du vin.

La première école de sommellerie d'Occitanie ouvrira à la rentrée 2022 à Thuir et Banyuls

Installée dans les bâtiments des caves Byrrh (Thuir) et du Mas Reig (Banyuls-sur-Mer), la première école de sommellerie de la région verra le jour dans un an. Les travaux devraient être terminés dans quelques mois. La présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, est venue à Thuir, ce jeudi, pour annoncer la nouvelle. "Ce centre permettra de faire connaître la qualité et la diversité des vins catalans. Nous voulons des ambassadeurs de ces vins, pour en vendre davantage."

L'établissement formera 2.000 personnes par an, des professionnels du secteur qui souhaiteraient se perfectionner ou des personnes sans emploi (niveau Bac+2). Environ 70 formations seront proposées, la plus grande offre de formation dans le secteur du vin en Occitanie.

Des stages dans des restaurants étoilés

Le Centre régional de sommellerie sera le seul en France à proposer des classes préparatoires aux concours de sommellerie et de caviste. "Nous avons élaboré des formations sur-mesure pour répondre aux besoins des restaurateurs, des cavistes, des vignerons, explique Laetitia Mathieu, la référente pédagogique de l'Institut régional de sommellerie. Ils cherchent des personnes polyvalentes qui connaissent les codes du luxe, de la gastronomie, de la commercialisation et de la communication."

Les futurs sommeliers devront réaliser des stages, parfois dans des établissements étoilés, en France ou à l'étranger.

La Région Occitanie cofinance le projet à hauteur d'1,4 million d'euros.