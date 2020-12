La première épicerie coopérative et participative du Vaucluse a ouvert à Avignon

Les coopérateurs se relaient tous les vendredis et samedis pour tenir l'épicerie et préparer achats et commandes

Déjà prés de 300 coopérateurs se sont impliqués dans cette aventure qui n'est autre qu'un acte de "consomm'acteur" souligne Rodolphe , un des premiers adhérents. La formule est simple : ici après un adhésion annuelle à l'association de 10 euros , on s'engage à donner trois heures de son temps tous les mois à la gestion de l'épicerie qui ouvre deux jours en fin de semaine. Plusieurs commissions ont été créées : approvisionnement , vente, stock... Les bénéfices sont reversés dans le maintien des locaux et l'achat des marchandises. Une gestion faite par et pour les clients limitant les frais de fonctionnement pour donc faire baisser le prix des produits. Les achats sont effectués en priorité sur le site de l'association tout spécialement dédié au fonctionnement de GEM La COOP.

Les épiceries ou supérettes coopératives et participatives existent depuis une dizaine d'années

Les coopérateurs sont aussi les clients pour avoir accès " à des produits de qualité et à des prix bas. Et ainsi de _valoriser à sa juste mesure le travail des personnes qui cultivent et transforment les aliments distribués_. L'approvisionnement est d'abord orienté vers les produits bios et locaux " expliquent les fondateurs de cette coopérative alimentaire autogérée. Un système qui s'est largement développé en France au point d'avoir aujourd'hui sa propre Fédération.

Le Vaucluse connaissait déjà une démarche quasi similaire avec " C’est qui le patron ?! ". Une marque créée des consommateurs, pour contrôler la conception d’un produit, de sa production et de sa commercialisation. Un point relai pour les commandes a ouvert en Juin à Orange sous l’appellation " magasin des consommateurs".

Une épicerie auto-gérée par ses clients Copier

. © Radio France - .