La première Fnac des Landes ouvre ses portes ce jeudi à Dax

C'est la première Fnac des Landes. Ce jeudi matin, à l'étage des nouvelles Halles de Dax, la Fnac ouvre ses portes au public. En haut de l'escalator, l'enseigne dispose de près de 900 mètres carré de surface de vente, ce qui représente un magasin très correct pour une ville de la taille de Dax. Par exemple, celle de Bayonne fait 1300 mètres carré.

60 000 produits à vendre

La surface de vente est divisée en deux parties. D'un côté les livres, avec environ 25 000 références en rayon. De l'autre, tout ce qui est audio, image, informatique et téléphonie. En tout, 60 000 produits à vendre et, pour assurer le fonctionnement du magasin, 15 personnes du territoire ont été embauchées en CDI.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une Franchise

Si la Fnac s'installe à Dax, c'est d'abord qu'une personne a décidé de porter ce projet. C'est la directrice, Christelle Dousseau, convaincue du potentiel d'une telle enseigne à Dax, qui s'investit depuis plusieurs années pour que le projet aboutisse. Sans une personne pour porter le projet, la Fnac ne serait pas venue puisqu'il s'agit ici d'une franchise et non d'un magasin directement géré par le groupe.

Pour autant, la Fnac n'aurait pas attribué cette franchise sans croire à la viabilité économique. A Dax, le groupe Fnac a estimé que la zone de chalandise était d'un potentiel de 120 000 personnes et espère accueillir 400 000 visiteurs par an dans le magasin. "Depuis maintenant une dizaine d'année, la stratégie du groupe a été de mailler le territoire avec des franchises, ce qui nous a permis de nous implanter dans des villes moyennes telle que Dax", explique Marc Vanderhagen, directeur du développement des Franchises pour la Fnac. Par exemple dans la région, Libourne, Biganos, Bergerac et Montpon ont également une Fnac franchisée. Dans les grandes villes, comme Pau, Bayonne ou Bordeaux, les magasins dépendent directement du groupe.

Gros efforts de la ville

La ville de Dax a aussi fait des efforts financiers pour que la Fnac s'installe à Dax. On est au printemps 2019, Elisabeth Bonjean est maire de la ville et apprend qu'est en train de naître ce projet de la Fnac sur le territoire de Dax. Aujourd'hui, l'ex adjointe au commerce se souvient. La ville avait demandé un rendez vous avec la direction du groupe et avait appris, au début de cette rencontre, que le projet du groupe était de s'installer dans la galerie de l'Intermarché de Saint-Paul-lès-Dax. Notons qu'aujourd'hui, la direction dément.

Quoiqu'il en soit, la ville présente alors à la Fnac son projet de réhabilitation des Halles, en plein centre ville, ce qui séduit l'enseigne. Mais il faudra plus pour convaincre le groupe. D'abord un loyer pour le moins intéressant : 50 000 euros HT par an, ce qui fait autour de 4 euros le mètre carré par mois. C'est très en dessous des prix du marché en centre ville de Dax. Et puis la ville va aussi offrir l'installation, de l'escalator et de l'ascenseur ce qui, à la louche, a coûté à Dax plus d'un millions d'euros. "Mais on ne pouvait pas passer à coté d'un tel flux de client", explique l'ancienne équipe municipale.