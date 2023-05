La première "gigafactory" de batteries électriques inaugurée entre Douvrin et Billy-Berclau

L'automobile de demain commence dès maintenant dans le Pas-de-Calais. Le groupe Stellantis, ex-PSA, inaugure ce mardi 30 mai sa "gigafactory" entre Douvrin et Billy-Berclau, près de Lens. Cette première méga-usine française, Automotive Cells Company (ACC), veut produire d'ici 2030 800.000 batteries par an pour les voitures électriques fabriquées en France.

Pour l'occasion, trois ministres ont fait le déplacement : Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique de France et Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie de France. Deux ministres étrangers et de nombreux élus locaux, dont le président de la région Xavier Bertrand, sont également sur place pour l'inauguration de cette "gigafactory" de 640 mètres de long, pour 100 mètres de large.

Le Ministre de l'Économie Bruno Le Maire assiste à l'inauguration aux côtés de la Ministre de la Transition énergétique et du Ministre de l'Industrie. © Radio France - Vanessa Lamarre

Deux mille emplois espérés d'ici 2030

Cette méga-usine, qui a reçu 1,3 milliard d’aides publiques françaises et allemandes, permet au gouvernement de se préparer à l'interdiction des moteurs thermiques dans l'Union européenne à partir de 2035 et de rattraper le retard sur les constructeurs asiatiques qui ont vingt ans d'avance.

Trois autres sites doivent suivre dans la région qui veut devenir une véritable "Vallée des batteries". Le groupe sino-japonais AESC-Envision, près de Douai compte fournir Renault Electricity à partir de début 2025, la start-up grenobloise Verkor produira à partir de mi-2025 à Dunkerque, et le groupe taïwanais ProLogium vise une entrée en production fin 2026 pour sa première usine à l'étranger. "Ce ne sont pas des croquis, c'est une réalité et c'est concret. Ce qui est en train de s'écrire dans les Hauts-de-France, c'est la vallée de la batterie électrique. Il y a Dunkerque, Douai et le bassin minier et nous ne nous arrêterons pas là", promet Xavier Bertrand, le président de la région.

La production d'ACC doit démarrer dès cet été et la commercialisation est prévue à la fin de cette année 2023. En plus de symboliser le tournant du secteur automobile français et régional, la direction de l'usine promet 2.000 emplois d'ici 2030, un millier sur place dès 2025. Une bonne nouvelle pour le maire de Billy Berclau, Stève Bossart, et celui de Douvrin, Jean Michel Dupont. L'élu souligne les retombées économiques locales de l'usine : "Il y a la fiscalité reversée aux agglomérations, mais au delà, c'est surtout l'attractivité de nos territoires parce qu'au lieu d'avoir une friche, on a une belle entreprise qui vient s'implanter chez nous".

Les syndicats dénoncent une "casse sociale"

Mais les syndicats dénoncent eux un risque de "casse sociale" à cause de ce passage à l'électrique. Derrière une banderole "non à la fermeture, exigeons le maintien de nos emplois à PSA Douvrin", une centaine de personnes ont donc manifesté ce mardi dans le centre de Douvrin à l'appel de la CGT du site local Stellantis, voisin d'ACC.

C'est que, dans le même temps, leur usine de l'autre côté de la route, qui fabrique des moteurs essence, diesel et hybride pour l'ensemble du groupe depuis cinquante ans, va fermer, d'ici 2025 au plus tard. Ces moteurs seront fabriqués ailleurs en France (à Tremery, en Lorraine) ainsi qu'en Allemagne et en Pologne. Au total,1.200 personnes y travaillent encore (1.000 CDI et 200 intérimaires).

La CGT demande donc le maintien de cette activité jusqu'à la fin des moteurs thermiques en 2035 dans l'Union Européenne, ou bien des garanties sur la reconversion des employés vers la "gigafactory" sans perte de salaire pour les employés.