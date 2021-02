La première miellerie coopérative des Pyrénées Orientales a ouvert ses portes à Ortaffa

C'est une structure inédite dans toute la Région Occitanie: quatorze apiculteurs venus de toutes les Pyrénées Orientales et de de départements voisins se sont associés au sein d'une miellerie coopérative implantée sur la commune d'Ortaffa, à une quinzaine de kilomètres au sud de Perpignan.

Un projet initié en 2015 par l’Union syndicale apicole du Roussillon qui aura coûté prés d'un million d'euros co-financés par la Région, le Département et la municipalité d'Ortaffa qui a cédé gratuitement le terrain et participé à hauteur de 35% du budget.

Mutualiser les moyens pour améliorer la production

Chaque coopérateur achète des parts sociales proportionnellement au nombre de des ruches qu'il apporte. Ensuite, chacun est libre de décider quelle quantité de sa production il décide de confier à la coopérative ou de vendre lui-même. "Mutualiser nos moyens nous a permis d'acheter du matériel plus performant et de bénéficier de conditions optimales d'exploitation: en s'entraidant on gagne en efficacité et en confort " explique Michel Barcelo le président de la miellerie coopérative d'Ortaffa.

"Le fait de mettre en commun notre production nous permet également d'offrir aux clients une bien plus grande variété de choix de miel tout en nous permettant d'atteindre des marchés que l'on aurait pas pu atteindre seuls. En proposant nos produits aux commerces voire à la grande distribution, cela nous permettra de nous décharger en partie de la commercialisation et de consacrer plus de temps à nos ruches".

La boutique propose un large choix de miels catalans © Radio France - Tanguy Bocconi

Un démarrage très prometteur

Miels de romarin, de bruyère blanche, de chêne ou de châtaigner... le choix est varié et les pots n'ont pas le temps de prendre la poussière sur les étagères ! Depuis son ouverture le 13 février la boutique de la miellerie d'Ortaffa ne désemplit pas. Des clients qui pourront également ramener leurs pots consignés pour les remplir directement aux fûts.

"Nous savions que la demande était là mais on ne s'attendait pas à un tel succès !" sourit Michel Barcelo. "Il y a une telle méfiance autour du miel que le public à besoin de certitudes et de traçabilité, une transparence qu'ils sont sûr de retrouver ici. Nos fûts se vident à toute vitesse et on aurait déjà besoin de nouveaux coopérateurs ! D'ailleurs un nouvel appel est lancé, si vous avez un projet d'apiculture n'hésitez pas à nous contacter."

Pour cette année de lancement, douze tonnes de miel ont été apportés à la miellerie d'Ortaffa. Un volume qui devrait doubler dés l'an prochain. La coopérative lancera bientôt sa propre marque baptisée "Mellaterra": un miel de terroir qui sera également commercialisé dans les commerces du département et la grande distribution.