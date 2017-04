La première pierre d'E Valley devrait être posée début 2018 sur l'ancienne BA 103

L'état a cédé ce mardi les 350 hectares de l'ancienne BA 103 à la communauté d'agglomération de Cambrai et à la communauté de communes Osartis-Marquion. Des collectivités qui vont ensuite vendre le terrain à David Taieb pour sa plateforme de commerce en ligne, à la clé 1300 emplois.

Après 3 ans de négociations, tous les freins administratifs et juridiques sont levés, l'état a donc signé ce mardi la cession pour l'euro symbolique des 350 hectares de l'ancienne Base Aérienne 103 à la Communauté d'agglomération de Cambrai et à la communauté de communes Osartis-Marquion, deux collectivités qui se partagent l'ancien terrain militaire entre le Nord et le Pas de Calais. L'idée c'est ensuite de le revendre à David Taieb le PDG du groupe BT Immo, porteur du projet E Valley qui prévoit de créer une plateforme d'e-commerces sur 700 000m2, avec à la clé au moins 1300 emplois.

L'investisseur pensait pouvoir poser la première pierre début 2017 ce sera donc avec un an de retard, mais tous les partenaires sont encore là selon David Taieb, qui ne révèle aucun nom mais parle d'un vrai projet d'avenir. Il espère pouvoir signer un compromis de vente d'ici 2 mois (pour le moment le montant de la transaction n'est pas fixée, mais elle pourrait avoisiner les 5 millions d'euros selon François Xavier Villain, le président de la communauté d'agglomération de Cambrai) et lancer les travaux début 2018, 4 phases qui pourraient prendre plus de 4 ans.

Le hibou des marais confiné sur 8 hectares et non plus 200

En attendant les fouilles archéologiques préventives vont pouvoir bientôt commencer, tout comme la dépollution pyrotechnique du site, c'est à dire enlever les anciennes bombes. Une opération à la charge de BT-Immo qui a déjà "scanné" le terrain où 1200 impacts ont été recensés selon David Taieb, ce qui rend l'opération immobilière plus complexe qu'une opération classique.

Quand au hibou des marais espèce protégée qui a bloqué un moment les négociations, sa population sera concentrée sur 8 hectares, et non plus sur 200 hectares comme initialement prévu.

David Taieb devrait annoncer fin mai un autre projet pour la région des Hauts de France cette fois à Amiens où il devrait reprendre le site de l'usine Goodyear.