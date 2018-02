Saint-Benoît-sur-Loire, France

C'est un projet ambitieux pour cette commune de 2100 habitants, qui était en discussion depuis une dizaine d'années. L'idée avait été lancée en 2007, la première pierre du centre d'interprétation de l'Art roman a été posée ce samedi matin à Saint-Benoît-sur-Loire.

Une approche pédagogique

Le bâtiment, qui s'érigera sur la place du Martroi, juste devant l'abbaye a pour ambition de rendre les touristes incollables sur l'Art roman et sur l'histoire de l'abbatiale, comme le résume Nicole Lepeltier, la présidente de la Communauté de communes du Val de Sully : "C'est une approche pédagogique pour faire découvrir la basilique de Saint-Benoît-sur-Loire. Ça parlera des différentes phases de réalisation de cet édifice, de son évolution dans le temps. On évoquera aussi l'histoire des moines bénédictins..." Tout cela à travers des expositions interactives et ludiques.

Une façade très moderne, entre baie vitrée et béton

Une collection dans un lieu à l'allure originale. Selon les deux architectes, le bâtiment est censé rappeler, par sa forme et ses proportions, l'architecture de l'abbatiale. Il faut tout de même faire un petit effort d'imagination ! La façade est très moderne. Le rez de chaussée est entièrement vitré, la partie supérieure quant à elle est entièrement en béton sans aucune ouverture. Daniel Cléris est l'un des deux architectes qui a travaillé sur le projet : "La partie vitrée c'est bien sur l'entrée du site. Ensuite la partie publique du centre d'interprétation se développe sur deux niveaux. Après, il y a le belvédère. C'était une demande de pouvoir monter par des escales successives jusqu'à la terrasse. De là on découvrira le chevet de l'abbaye."

Quelques réticences

Mais l'aspect du bâtiment ne fait pas forcément l'unanimité. Pour l'association Saint Benoît Patrimoine, cette construction va dénaturer le paysage. Il y a deux ans, les membres ont même déposé un recours au tribunal administratif mais ont finalement été déboutés.

Pour le maire de Saint-Benoît-sur-Loire, Gilles Burgevin, aucun problème de design ! Il espère d'ailleurs : "Un afflux supplémentaire de touristes. On compte environ 60 000 touristes qui passent chez nous chaque année. L'objectif c'est de les garder un peu plus longtemps, et par ce biais là obtenir un peu plus de clientèle dans nos commerces, parce que c'est un peu difficile pour eux."

L'ouverture du Centre d'interprétation de l'Art Roman est prévue pour mi-2019, le projet devrait au total coûter trois millions d'euros.