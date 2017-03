La première pierre du futur site Amazon de Boves est posée

Le chantier du futur site Amazon à Boves avance. La première pierre a officiellement été posée ce jeudi. Un geste symbolique puisque les travaux sont déjà bien entamés.

Les travaux du futur site Amazon de Boves ont débuté il y a cinq mois. Le chantier est colossal : l'entreprise a besoin d'un bâtiment de 107.000 m². Ce jeudi, le directeur des opérations France chez Amazon et de nombreuses personnalités locales ont officiellement posé la première pierre.

Parmi les personnalités présentes, le maire d'Amiens, Brigitte Fouré, le président d'Amiens Métropole, Alain Gest, le président du Conseil départemental Laurent Somon, le préfet de la Somme, Philippe de Mester, et le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand.

Philippe de Mester (en haut à gauche), Brigitte Fouré (en haut à droite), Ronan Bolé et Xavier Bertand (en bas) © Radio France - Rosalie Lafarge

L'énorme bâtiment prend forme

Le geste est symbolique puisque, évidemment, ce n'est pas tout à fait la première pierre. Après cinq mois de travaux, le site est déjà transformé. La structure est là, le sol est presque terminé, les cellules de stockage n'attendent plus que les étagères pour stocker les marchandises.

En pleine visite du chantier, le directeur des opérations France chez Amazon, Ronan Bolé s'arrête dans l'une des trois cellules de 6.000 m² : "ces cellules vont abriter des palettiers grande hauteur à allées réduites, puisque le site de Boves a une particularité, c'est lui qui va livrer les articles de grande taille et ce sera le seul en France".

Bureaux, cellules de stockage... Les différentes futures pièces prennent forme © Radio France - Rosalie Lafarge

L'entreprise qui réalise les travaux promet de tenir les délais

Ne reste plus qu'à imaginer ces étagères remplies des 200 millions de référence de produits proposés par Amazon. Ce sera normalement le cas dès septembre. En tout cas, tout semble fait pour : en période de pointe 500 personnes travaillent sur le chantier.

"Nous serons parfaitement à l'heure à la fin du mois d'août" - Jean-Michel Frammery, directeur général de Quartus

"C'est une de nos plus grandes opérations actuellement en France" explique le directeur général de la société Quartus, qui réalise les travaux. "Ce bâtiment de 107.000 m² sera réalisé dans un délai record de onze mois et nous serons parfaitement à l'heure à la fin du mois d'août pour livrer la structure", poursuit Jean-Michel Frammery.

5 mois après le début des travaux, "tout est dans les temps" assure le gestionnaire du futur site #Amazon à #Boves. pic.twitter.com/afvl4DfJLI — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) March 9, 2017

Un enjeu de taille : le planning

"L'enjeu de ce dossier, ajoute le directeur général de Quartus, c'est le planning, c'est-à-dire la gestion très précise de l'enchaînement des tâches permettant de trouver des solutions pour que le travail des différents ouvriers se chevauche intelligemment".

La société a également trouvé des solutions techniques en amont pour s'affranchir des problèmes d'intempéries : "nous avons réalisé, avant le bâtiment, des plateformes extérieures permettant aux engins de chantier de circuler quelles que soient les conditions météorologiques et ainsi assurer la continuité des travaux".

Pas de problème de circulation autour du site promet le gestionnaire

Mais pas question pour autant de négliger quoi que ce soit. Le gestionnaire et propriétaire du site, Goodman France, assure avoir pensé à tout.

Les éventuels problèmes de circulation autour du site ont été pris en compte en amont assure Benoît Chappey, le directeur développement de Goodman France : "on a un terrain de 27 hectares qui nous permet d'avoir toutes les places requises pour les voitures et les poids lourds. Nous avons un accès direct au site via le rond point, nous avons une allée de sortie... Tout cela pour assurer un maximum de fluidité, sachant que nous sommes tout près de l'embranchement autoroutier".

Le chantier du futur site Amazon de Boves : un balai incessant de camions de chantier © Radio France - Rosalie Lafarge

Le maire de Boves imagine déjà les retombées

S'il y en a un qui est heureux de voir ce projet se concrétiser, c'est bien Daniel Parisot, le maire de Boves. "Je pense que plusieurs personnes vont venir habiter Boves. Cela veut dire, pour la commune une augmentation de population, pour les commerces une nouvelle vie, pour les associations et les écoles aussi, c'est formidable" se réjouit l'élu. D'ailleurs, dès septembre, 90 nouveaux logements doivent sortir de terre à Boves, près de la gare.

Amazon promet la création de 500 CDI sur le site de Boves d'ici 2020.