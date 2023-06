La première usine française de recyclage de films plastiques maraîchers implantée à Vendargues

Chaque année, 15.000 tonnes de films agricoles usagés sont enfouies en France. Pour stopper cette pratique et répondre aux enjeux environnementaux, la société gardoise Plasticlean, en partenariat avec Adivalor, a inauguré ce jeudi 01 juin à Vendargues (Hérault), la première usine de recyclage pour les films plastiques des maraîchers. Des outils agricoles pour protéger notamment les parcelles en cas de grêle, jusqu’ici la filière étaient obligée d'enfouir et d'incinérer ces déchets, mais tout cela sera bientôt terminé, avec l'ouverture de l'usine, dotée d’une capacité de traitement de plus de 10 000 tonnes par an.

ⓘ Publicité

Un procédé industriel innovant

Le site est alimenté en matière première par Adivalor, " Les films plastiques, arrivent avec un taux de saleté de 70 %. Ils sont imbibés d’eau, de terre ou de gravillons" explique Christophe Calvet président de Plasticlean. Une première phase de broyage est donc nécessaire pour rendre la matière plus facile à travailler. Ensuite, le procédé industriel assure un nettoyage intensif des films de maraîchage. "Les plastiques passent dans une grande machine à laver qui utilise une capacité de 250 m3 d’eau à l’heure. Toute l'eau est traitée dans notre usine et réinjectée dans nos circuits, rien ne se perd" assure Christophe Calvet. Pour terminer le process, un séchage puissant transforme les films plastiques en flocons.

Cette nouvelle matière totalement propre, sera vendue aux fabricants de films agricoles, mais pas seulement. Cela pourra aussi intéresser les industriels pour la fabrication de sac de course, des bouteilles d'eau ou encore pour des pièces de soufflage ou d'injection.

Quatre étapes de broyage pour obtenir des paillettes de plastique © Radio France - Adèle Chiron

Pourquoi Vendargues ?

Situé au carrefour des deux principales zones maraîchères du Sud de la France, Vendargues s'est vite imposée comme la zone la plus simple pour recevoir les matières plastiques. "C'est en région Occitanie, PACA et dans la vallée du Rhône qu'il existe le plus grand nombre de maraîchers. La localisation de cette nouvelle unité, nous permet d'éviter beaucoup de longues heures de transports à travers la France". La société assure qu'une plateforme de transit de stockage sera créée pour les lots collectés dans les zones de production plus lointaines, afin d'assurer l’approvisionnement toute l’année. Pour mettre en route l'usine, il aura fallu 5 millions d'euros d'investissements.