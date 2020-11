La préparation de Noël commence, signe du “besoin de se retrouver en famille”

Les azuréens qui fêtent Noël ont commencé la préparation de leur sapin et l’achat des décorations ce week-end. A plus d’un mois de la fête, l’affluence dans les grandes surfaces étonne et traduit une envie de passer du temps avec ses proches.