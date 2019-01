La présidente de la FNSEA en campagne en Dordogne

Périgueux, France

Christiane Lambert, président de la FNSEA, est en Dordogne ce mardi pour tenir un meeting au pôle inter-consulaire à Coulounieix-Chamiers à 14h30. Un meeting syndical avant les élections dans les chambres d'agriculture qui se dérouleront du 16 au 31 janvier. Parmi les thèmes qui seront abordés : Végans, prix rémunérateurs, contraintes environnementales, chasse, biosécurité, ruralité, mais aussi projet agricole départemental.

La crainte du dégagisme et de l'agri-bashing

32406 inscrits en 2019. La FDSEA (fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles), de longue date, à la tête de la chambre d'agriculture de la Dordogne, se sait en danger. Avec 50% de participation en 2013, elle avait obtenu un peu plus de 42% des suffrages et Jean-Philippe Granger avait été réélu. La Coordination rurale avait obtenu un peu plus de 35% des suffrages , un peu plus de 23% pour la Confédération paysanne. Les

La FDSEA de la Dordogne sera particulièrement attentive à la question prégnante de l'agri-bashing, ce discours ambiant qui vilipende les agriculteurs accusés d'être responsables de toutes les catastrophes environnementales et autres. Un discours que dénonce, avec véhémence, Christiane Lambert.