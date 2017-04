La Présidentielle vue de Dordogne : sur la zone commerciale de Ribérac on trouve la vie trop chère

France Bleu Périgord part à la rencontre des électeurs avant le premier tour de l'élection présidentielle le 23 avril 2017. troisième étape : la zone commerciale de Ribérac et la question du pouvoir d'achat. Les clients trouvent que la vie est trop coûteuse.

Jusqu'au premier tour de la présidentielle le 23 avril, France Bleu Périgord part à la rencontre des électeurs. Troisième étape de notre périple la zone commerciale de Ribérac où les clients font de petites courses et trouvent que les prix sont trop élevés.

Nos politiques ne connaissent même pas les prix! - Jean-Luc 71 ans

Jean-Luc pousse son chariot. Il se dirige vers sa vieille voiture. Il pose ses deux sacs de course dans le coffre et n’en revient pas d’avoir payé autant"40 euros pour pas grand chose, c'est malheureux! Sa retraite d’ouvrier agricole 900 euros ne lui permet pas d’acheter davantage. Jean – Luc se sent oublié dans cette campagne présidentielle "les retraites n'augmentent pas et les élus qui piquent du pognon on les laisse tranquille, ils ne connaissent même pas les prix en épicerie!"

On n'arrive même pas à mettre 50 euros de côté - Pascale 58 ans retraité

La vie est difficile aussi pour Pascale qui a 58 ans… son mari est éleveur de vache laitière // elle a appris depuis longtemps à ne compter que sur elle-même. "Si j'avais pas ma petite retraite, on ne pourrait pas vivre, on vit grâce à ma petite retraite car il a beaucoup de crédits, on n'arrive à peine à joindre les deux bouts, j'irai voter car on la droit de vote mais ça ne changera rien"

Même ceux qui gagnent bien leur vie ne sont pas sereins. Caroline est au volant de sa décapotable blanche "oui mais quand on voit les frais on n'est pas à l'abri d'un imprévu, cette situation ne changera pas d'un claquement de doigts car nos hommes politiques sont tous aussi mauvais les uns que les autres!"

Pas de télévision, pas d'internet ça ferait des factures en plus et j'ai pas les moyens - Anne mère célibataire de deux enfants

Anne pense aussi que les hommes politiques ne sont pas au niveau. Elle est seule avec ses 2 enfants et compte chaque centime. "Internet j'en aurais besoin pour postuler, mais ça me ferait une facture de plus je me interdis, tout le monde râle dans son coin, personne ne bouge alors qu'on est en train de tout perdre petit à petit"

Comme Anne beaucoup ont ce sentiment que le système politique actuel ne répond plus aux attentes qu'aucun candidat à l’élection présidentielle ne l'a compris.