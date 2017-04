La présidentielle vue par... les entrepreneurs

Dans quel état d'esprit sont les électeurs de la région, à 9 jours du premier tour de l'élection présidentielle ? Depuis le début de la semaine, France Bleu Nord vous propose un nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, les entrepreneurs.

Quand on lui demande comment il envisage la présidentielle Philippe fronce les sourcils. "Je crois que je n'attend pas grand chose. Ils sont tous magnifiques, mais on entend tout et son contraire. Ils ne tiennent pas leurs promesses".

Tenir leur promesses mais surtout.... être plus proches des électeurs. Voilà ce qu'attend Perrine.... qui vient d'ouvrir sa boutique de produits biodégradables à Lomme.

"On imagine pas le métier, on le vit. Si on ne sait pas ce que vivent les gens, comment peut-on prendre des décisions pour eux ? La candidat idéal sera celui qui mettra les mains dans le cambouis, pas les grandes théories".

Quelles mesures doit prendre le prochain président ?

D'abord améliorer la protection sociale des entrepreneurs.... selon Cécile, qui tient une boutique de prêt à porter dans la métropole. "La retraite, c'est loin mais si ma situation devait changer on sait que nous ne sommes pas très protégés".

Trop d'administratif

Son angoisse... c'est le RSI... le régime sociale des indépendants. Pour Sebastianne elle... dirige un cabinet de levée de fonds à Lille. "A la rigueur, on ne se permet plus cette vision de développer à force de trop d'administratif.

Le problème des banques trop frileuses

Depuis 6 ans, Philippe est à la tête de SOS entrepreneurs, une association qui accompagne les PME en difficultés. Et ce qu'il demande au futur président : c'est de trouver une alternative aux banques.

"Aujourd'hui, les banques n'accèdent pas aux besoins des entreprises, qui ont parfois des projets pour retrouver de la rentabilité dans des échéances extrêmement courtes, et les banques restent frileuses".

Cette association SOS entrepreneurs a envoyé 10 propositions aux candidats pour aider les PME. Seuls trois candidats ont pour le moment répondu.