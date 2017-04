La présidentielle vue par... une poitevine demandeuse d'emploi

Sur France Bleu Poitou, nous lançons ce matin (lundi 10 avril) une série de reportages autour de la présidentielle dans lesquels nous donnons la parole à des citoyens et citoyennes de différents métiers, dans différentes situation. Aujourd'hui, nous sommes avec une demandeuse d'emploi.

Alizé a 43 ans. Elle habite dans l'agglomération de Poitiers et des vies, elle en a connu plusieurs. Elle a travaillé dans l'hôtellerie notamment en Angleterre, s'est formé pour travailler dans le milieu de l'équitation et aujourd'hui c'est vers le bien-être qu'elle se tourne. Actuellement au chômage, elle suit une formation pour s'orienter vers ce domaine. Elle a même en projet de créer sa propre activité autour du bien-être. Elle y travaille depuis un an et demi maintenant et c'est loin d'être facile. Elle met en avant les lourdeurs administratives qu'elle a dû affronter et affronte encore. Alors, à quelques jours de la présidentielle, ce qu'elle attend du futur président ou présidente, c'est que "les démarches soient plus simplifiées encore parce que à l'heure actuelle, c'est vraiment le parcours du combattant".

Moins de lourdeurs administratives pour plus de liberté d'entreprendre

Alizé attend aussi l'égalité salariale hommes/femmes, une meilleure reconnaissance des entreprises créées par des femmes. Son souhait est aussi que l'on valorise davantage la liberté d'entreprendre en France, que l'on diminue la "paperasse". "A l'heure de l'informatique, on devrait tout automatiser" estime Alizé. "Pour l'oubli d'un document dans un dossier, on vous retarde de 6 mois... ça arrive... dans un monde où tout est accéléré c'est franchement pénible" poursuit-elle. Selon Alizé tout cela contribue à freiner les initiatives d'entrepreneurs en devenir et la font également réfléchir. A l'heure de la présidentielle, si les choses ne changent pas, cela pourrait conduire cette demandeuse d'emploi à repartir vers l'étranger, peut-être au Canada ou bien en Suisse, pour mettre sur pied son activité de bien-être.