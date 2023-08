La presse papier se vend de moins en moins: le témoignage d'Emmanuel Giguet, buraliste à Grenoble

Tous deux ont repris le Saint-Claude, sur le cours de la Libération, il y a 3 ans.

Leur crédo: ouverture de 7h à 21h, 365 jours par an, y compris les dimanches. "Les gens savent que c'est toujours ouverts, raconte Emmanuel Giguet*, ils ne se posent pas la question, ils viennent directement ici*"

Si le rayon "Presse" est ce qu'on voit le plus en pénétrant dans la boutique, parce qu'il couvre beaucoup de place, il rapporte de moins en moins au commerçant, seulement 8 à 10% du chiffre d'affaire. Quand il vendait 300 exemplaires du quotidien local, le dimanche, il y a 15 ans, il n'y a plus que 70 à 80 acheteurs désormais.

La presse couvre une surface importante mais une petite part du chiffre d'affaire © Radio France - Gérard Fourgeaud

Dans le chiffre d'affaire, les principales parts sont le tabac (60%) et la Française de jeux (30%). "Les bénéfices: sur le tabac, on est entre 9 et 10% et la Française des jeux, 5,5%" raconte Emmanuel Giguet

Après 7 ans dans l'armée, il est devenu buraliste

"A la sortie de l'armée, j'avais un petit apport, raconte le buraliste*, j'ai acheté une première affaire, un bureau de tabac dans la Loire. Et ensuite, j'ai pris une plus grosse affaire, également dans la Loire. Et quand je l'ai revendue, je suis venu m'implanter en Isère, un peu plus proche de ma ville natale, Chambéry*"