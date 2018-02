Les missions de l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), à Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), devraient être renforcées, estime le leader de la CFDT, Laurent Berger, en visite sur le site lorrain où quelque 400 chercheurs sont menacés par une réduction budgétaire.

Vandœuvre-lès-Nancy, France

En visite dans la Métropole du Grand-Nancy pour soutenir le rôle de l'INRS, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT souligne un paradoxe : "La ministre du travail veut faire de la France la championne du bien-être au travail, c'est le thème d'un colloque à l'Assemblée nationale, le 13 février. Mais le gouvernement prévoit une réduction du budget du seul Institut français qui agit concrètement dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail".

L'Institut National de Recherche et de Sécurité emploie 370 personnes à Vandoeuvre-lès-Nancy. Les chercheurs travaillent à des solutions concrètes et des préconisations qui nourrissent souvent les normes du travail. Ce que produit l'INRS "assure à la fois le bien être des salariés dans l'entreprise et l'efficacité de l'économie", souligne Christian Darne, délégué CFDT de l'Institut. Ses chercheurs sont régulièrement cités dans les plans de prévention officiels.

Des risques nouveaux dans l'aide à domicile et les services à la personne

En prévoyant d'amputer le budget de l'Institut, le gouvernement pourrait supprimer des dizaines de postes et menacer ainsi la survie de certains laboratoires. Pourtant, selon la CFDT, plus l'économie change, plus les risques nouveaux apparaissent.

Laurent Berger cite en exemple le "secteur des services à la personne qui enregistre aujourd'hui autant d'accidents du travail que le BTP". Ce constat mobilise des chercheurs de l'INRS pour trouver des solutions et des recommandations nouvelles.

En déplacement sur le site lorrain, ce mercredi 7 février 2018, le leader de la CFDT a notamment visité un laboratoire de l'INRS dédié aux nanoparticules. Des risques nouveaux sont ici à l'étude, et il vaut mieux prévenir que guérir, dit en substance le secrétaire national de CFDT. "Si le gouvernement ne soutient pas l'INRS, on prend le risque d'une casse future importante et de prochains scandales comme celui de l'amiante", pense Laurent Berger.

Pour appuyer son argumentaire, le leader de la CFDT, qui a soutenu le gouvernement dans son "plan santé travail", rappelle que les accidents du travail et les maladies professionnelles coûtent entre 6 et 8 milliards d'euros à l'assurance maladie chaque année, tandis que le budget de l'INRS, chargé de la prévention, représente seulement 80 millions d'euros. Par conséquent, il vaudrait mieux renforcer les missions de la recherche en sécurité au travail, selon le syndicat réformiste.

Chaque année, plus d'un millier de personnes meurent dans un accident du travail et 40 millions de journées de travail sont perdues, selon les chiffres de la sécurité sociale.

En décembre dernier, l'Institut national de recherche et de sécurité avait reçu le soutien de six élus de Meurthe-et-Moselle de toutes tendances politiques. Ces élus avaient signé un courrier commun adressé aux ministres de la Santé et du travail.

Le gouvernement a inscrit la culture de la prévention en tête des objectifs de son plan santé travail 3.