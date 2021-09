Prime Covid : les sapeurs-pompiers du Gard devraient la reverser à des œuvres caritatives

Les pompiers gardois auront leur prime Covid-19. La décision est tombée ce jeudi soir lors du conseil d'administration du SDIS 30. Un décret gouvernemental ouvrait le droit à cette prime. En mai dernier, ces pompiers manifestaient pour l'obtenir : c'est fait. Nicolas Nadal, secrétaire général du syndicat SUD des pompiers du Gard, parle d'abord d'une "reconnaissance qu'on attendait depuis un an et demi". La prime s'élève à 180 euros par agent, et une réévaluation du taux de vacation des sapeurs-pompiers volontaires de 2%.

"Le conseil d'administration a pris la bonne décision en attribuant cette prime Covid, souligne Nicolas Nadal. Alors certes peut-être pas à la hauteur espérée par certains. Nous, on la voulait symbolique. Elle se veut symbolique, mais elle sera très bien appréciée par les sapeurs-pompiers et personnels administratifs."

"Une grande partie des sapeurs-pompiers va remettre cette prime à des associations, notamment l'œuvre des pupilles." -Nicolas Nadal, secrétaire général du syndicat SUD des pompiers du Gard

Nicolas Nadal assure aussi sur France Bleu Gard Lozère "qu'une grande partie des sapeurs-pompiers va remettre cette prime à des associations, notamment l'œuvre des pupilles. C'est un pied-de-nez aussi pour montrer qu'on est raisonnable, qu'on connaît la valeur de l'argent. Je serai le premier à signer mon chèque pour le donner à ces associations".