La prime d'activité va augmenter de 20 euros par mois en 2018

La prime d'activité, versée à près de 2,4 millions de foyers aux revenus modestes, va augmenter de 20 euros par mois dans un an, a indiqué ce jeudi le ministère des solidarités. Dans son programme, Emmanuel Macron avait promis de revaloriser cette prime de 50 % pendant son quinquennat.

La prime d'activité, versée aux travailleurs qui touchent des revenus modestes, augmentera de 20 euros par mois pour tous les bénéficiaires dans un an, en octobre 2018, a indiqué ce jeudi le ministère des Solidarités à l'AFP. "Conformément à l'engagement présidentiel, la prime d'activité fera l'objet d'une revalorisation progressive, jusqu'à 80 euros" pendant le quinquennat, a indiqué l'entourage de la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn. La prime d'activité a été créée en janvier 2016 pour remplacer le RSA-activité et la prime pour l'emploi. Elle a été perçue par près de 2,4 millions de foyers chaque mois en 2016.

Un gain de 80 euros par mois pour les salariés au Smic en 2019

Dans son programme de campagne, Emmanuel Macron avait promis d'augmenter de 50% durant son quinquennat le montant de cette prime, procurant un gain de pouvoir d'achat de 80 euros par mois pour une personne au Smic. "Cette revalorisation sera mise en oeuvre en deux étapes : dès octobre 2018, la prime d'activité sera revalorisée de 20 euros pour tous les bénéficiaires", a précisé l'entourage de la ministre. "A partir de 2019, une seconde étape sera engagée, pour atteindre progressivement 80 euros de gain de pouvoir d'achat mensuel pour un salarié au Smic. Cette revalorisation s'ajoute au bénéfice lié à la mesure d'allègement des cotisations sociales", qui représente "un gain de 20 euros dès 2018 pour un salarié au Smic". Les montants de la prime d'activité étaient en moyenne de 161,50 euros par mois en 2016 pour les foyers gérés par les Caisses d'allocations familiales, et de 174,50 euros pour ceux relevant du régime agricole.

L'allocation adulte handicapé également revalorisée en 2018

Par ailleurs, la revalorisation de l'Allocation adulte handicapé (AAH), dont le calendrier doit être annoncé mercredi 20 septembre, devrait se faire en deux temps, avec une première hausse en 2018 et le seuil des 900 euros atteint en 2019, a appris l'AFP auprès d'un député LREM membre de la commission des finances. Pendant la campagne, Emmanuel Macron avait promis d'augmenter à 900 euros l'AAH, dont le montant maximal est actuellement de 810,89 euros par mois pour une personne seule. Le Premier ministre Edouard Philippe avait confirmé en août que l'AAH augmenterait dès 2018, "de façon assez massive".