Et si cette année, le père Noël vous versait une petite prime de Noël ? Elle est créditée cette semaine sur les comptes de ceux qui en bénéficient. Voici le rappel des conditions pour y prétendre.

Dijon, France

C'est une évidence, mais toutefois bonne à rappeler. Pour avoir droit à la prime de Noël, ce sont les revenus de votre foyer qui sont pris en compte. Depuis 1998, elle est versée, chaque année, aux personnes en difficultés financières et, en particulier, aux bénéficiaires des minimas sociaux. Le gouvernement vient d'ailleurs d'en préciser les modalités pour cette année 2017.

Les conditions pour bénéficier de la prime de Noël

Il faut donc être bénéficiaire du RSA socle* en novembre 2017 et/ou en décembre, avec une petite précision si vous percevez le RSA pour la première fois en ce mois décembre, dans ce cas, la prime de Noël vous sera versée en début d'année.

(*Le RSA socle est versé sous certaines conditions aux personnes sans ressources)

Vous pouvez aussi être Bénéficiaires du RSA socle et de la prime activité. Dans ce cas, les ressources du foyer ne doivent pas dépasser le montant du RSA socle en fonction de la composition de la famille.

-Pour une personne seule : il ne faut pas dépasser 1.482 euros net par mois

-Pour un couple sans enfant où un seul membre travaille: le plafond est fixé à 2.200 euros nets par mois

-Pour un couple où les deux travaillent et avec 2 enfants : c'est 2.900 euros nets par mois

-Pour les parents isolés : 2.200 euros nets par mois

A combien se monte cette prime ?

La prime de Noël varie de 152 euros 45 pour une personne seule et sans enfants à 381 euros 12 pour un couple avec 3 enfants. Et c'est 60,98 euros par enfants supplémentaires.

Le montant de la prime de Noël selon les situations - aide-sociale.fr

Quelles démarches ?

Pour les bénéficiaires du RSA, le versement est effectué par la CAF, (la caisse d'allocation familiale) de la Côte-d'Or si vous résidez en Côte-d'Or ou la CAF de Saône-et-Loire si c'est votre département de résidence. Donc si vous relevez des catégories évoquées plus haut, cela se fait automatiquement. C'est la même chose si vous dépendez de la MSA (Mutualité Sociale Agricole) pour le monde agricole, et pour les autres, c’est votre Pôle Emploi habituel qui est chargé du versement. Mais si vous estimez que vous bénéficiez de cette prime de Noël et que vous ne recevez rien, n’hésitez pas à contacter l’organisme chargé du versement.