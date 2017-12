La prime de Noël sera versée la semaine du 18 décembre

D'un montant identique à celui des deux dernières années, la prime de Noël sera versée "la semaine précédant Noël", a annoncé ce lundi la ministre de la Santé et des Solidarités Agnès Buzyn.

La prime de Noël "sera versée la semaine précédant Noël" à "plus de 2,5 millions de Français", a annoncé lundi la ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn.

Comme en 2015 et en 2016, son montant sera de 152,45 euros pour une personne seule, 228,67 euros pour un foyer de deux personnes (couple sans enfant, adulte isolé avec un enfant) et 274,41 euros pour trois personnes (couple avec un enfant, adulte isolé avec deux enfants). Cette prime sera attribuée à "certains bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), ainsi (qu'aux) bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation équivalent retraite", indique la ministre dans un communiqué.

A partir de quatre personnes, le montant de la prime est plus élevé pour un foyer monoparental (335,39 euros) que pour un couple (320,14 euros) et la prime est complétée de 60,98 euros par enfant supplémentaire.