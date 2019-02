Trois entreprises sur quatre ont choisi de verser une "prime Macron" à leurs salariés

Près des trois quarts des entreprises ont choisi de verser une prime exceptionnelle à leurs salariés, selon un sondage de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines ce lundi. Le montant moyen est de 532 euros.

"Près de 74% des répondants ont indiqué que leurs entreprises verseront ou ont déjà versé une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat", selon l'association, qui a obtenu 395 réponses dont plus des deux tiers proviennent d'entreprises de 50 à 1.000 salariés. C'est particulièrement le cas dans le transport, la santé et dans les activités financières et d'assurance.

Plus l'entreprise est grande, plus la prime est petite

Le montant varie selon la taille des entreprises. La prime atteint en moyenne 687 euros dans les entreprises de moins de 50 salariés, 530 euros dans celles entre 50 et 299 salariés et 467 euros dans les entreprises de 300 à 999 salariés. Les interrogés qui ont décidé de ne pas en verser invoquent des primes déjà prévues ou l'existence de dispositifs tels que l'épargne salariale et le supplément d'intéressement.

Plusieurs grands groupes, comme Total, Renault, Orange, Michelin et la SNCF, ont répondu positivement à la demande de l'exécutif de verser cette prime pour redonner du pouvoir d'achat aux salariés.

Cette prime "Macron" est en effet l'une des mesures d'urgence annoncées en décembre par Emmanuel Macron en réponse à la crise des "gilets jaunes". Exonérée d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux, cette prime ne peut dépasser 1.000 euros et s'adresse à des salariés dont la rémunération en 2018 était inférieure à trois Smic, soit environ 3.600 euros net.

Date butoir au 31 mars

Elle peut encore être versée au plus tard le 31 mars, suite à un accord d'entreprise. Jusqu'à la fin du mois de janvier, il était possible pour un patron de décider du versement et de ses modalités de manière unilatérale mais ce délai est dépassé. D'après le sondage de l'ANDRH, 44% des interrogés l'ont versée avant le 31 janvier.