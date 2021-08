La prime que la Cooperl veut verser à ses salariés vaccinés ne serait pas légale selon une avocate

La Cooperl mise sur l'appât du gain pour inciter ses salariés à se faire vacciner contre le Covid-19. Dans un courrier adressé à ses employés ce mercredi 4 août, le géant breton de l'agroalimentaire, spécialisé dans l'élevage porcin, a annoncé son intention de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 200 euros pour ses salariés vaccinés. Or, cette prime ne serait pas légale selon maître Delphine Robinet, avocate spécialiste du droit du travail au barreau de Lyon.

Il y a un double risque : pour l'entreprise et pour les salariés qui percevront l'argent. - maître Delphine Robinet, avocate spécialiste du droit du travail

Pour l'avocate, interrogée par franceinfo, cette prime comporte plusieurs problèmes, d'abord sur l'égalité de traitement entre les salariés. "Ils ont tous travaillé dans les mêmes conditions au cours d'une certaine période et ne verser cette prime qu'aux vaccinés pose une vraie difficulté en terme d'égalité de traitement".

Cette prime pose aussi des questions par rapport au respect du secret médical. "Il n'est pas normal d'aller demander le statut vaccinal d'un salarié qui n'est pas soumis à l'obligation vaccinale. Les seuls employeurs qui ont le droit de le faire, ce sont les établissements de soin mais pas une entreprise lambda."

Maître Delphine Robinet, avocate spécialisée en droit du travail prévient : "l'entreprise s'expose à des contestations juridiques de la part de ses salariés. Ils vont pouvoir aller devant la justice et obtenir si besoin cette prime et éventuellement des dommages et intérêts pour le préjudice qu'ils auraient subi du fait d'avoir été exclu initialement de cette prime".

Les salariés vaccinés qui percevront cette prime s'exposent à un risque

"Elle est présentée comme une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, aussi appelée "prime Macron", ce qui veut dire qu'elle permet l'exonération fiscale et sociale. Sauf qu'en l'état, la prime promise repose sur des critères illégaux. L'entreprise s'expose donc à un redressement par l'Urssaf car les 200 euros doivent être soumis à charge, comme du salaire. Les salariés qui vont toucher cette prime et donc être exonérés d'impôts, s'exposent à un redressement fiscal. Puisque la prime qu'ils percevront ne réunit pas les critères d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, par conséquent, elle n'en réunit pas les conditions d'exonération fiscale. Pour moi, il y a un double risque : pour l'entreprise et pour les salariés qui percevront l'argent."