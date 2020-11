"La priorité est la santé et ensuite étudier le plan de relance" juge un représentant des commerçants.

Les grandes surfaces ont jusqu'à ce mardi soir pour fermer leurs rayons de produits non essentiels. Le décret qui précise la liste des produits autorisés est paru au Journal officiel. Les rayons parfumerie, hygiène, beauté, puériculture, quincaillerie et papeterie resteront ouverts. Depuis quelques jours et le début du nouveau confinement les petits commerces jugés non essentiels et contraints de fermer sonnent l'alarme. Des maires et des parlementaires de Seine-Maritime ont adressé ce lundi une lettre ouverte au Premier ministre et au président de la République pour alerter sur leur sort.

Christophe Doré, président de la chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime, invité de la rédaction ce mercredi à 8h15, dit "comprendre les mesures sanitaires" mais alerte le gouvernement sur la nécessité d'un plan de relance pour le petit commerce. Egalement maire de Bolbec il ne soutient pas ses collègues maires qui ont pris des arrêtés autorisant les petits commerces à ouvrir car il y aurait des risques de sanctions pour les commerçants.

