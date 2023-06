La production d'une moto électrique pourrait relancer l'usine Peugeot Motocycles de Mandeure

L'usine du plus vieux constructeur de deux roues en France semble promise à un nouvel élan à Mandeure. Peugeot Motocycles vient de prendre le contrôle d'une jeune société française, Dab Motors, qui a développé une moto électrique haut de gamme : le concept-E. Ce véhicule devrait être assemblé sur les lignes de Mandeure pour une production à grande échelle. La direction de Peugeot Motocycle vient de l'annoncer.

"Avec Dab Motors, nous avons l'occasion de nous aventurer dans le domaine électrique. Nos deux marques sont ancrées dans la production en France", explique le président de Peugeot Motocycle, Sébastien Mas. Pour Mathieu Purrey, Président du Conseil de Surveillance de Peugeot Motocycles, "Cette alliance industrielle entre Peugeot Motocycles et DAB Motors reflète la formidable combinaison d'un producteur historique et d'un nouveau venu disruptif".

Aux portières de l'usine historique de Mandeure, les opérateurs semblent plutôt enthousiastes. "De la fabrication qui revient chez nous, c'est bien", dit cet opérateur. "On n'a pas beaucoup d'info, mais c'est vraiment bien perçu dans les ateliers", ajoute cet autre. "Pour l'année à venir, on est confiant. Cette annonce nous conforte encore pour la suite. Et puis, la moto électrique, c'est dans l'air du temps".

La nouvelle moto PM-01 et le nouveau Maxiscooter XP400 (modèles thermiques) produits à Mandeure. - Communication Peugeot Motocycles

La CGT de l'usine de Mandeure est plus réservée voire circonspecte. "Ca reste au stade de projet. On a aucune certitude que ça va vraiment se faire. Qu'est-ce que ça représente en charge de travail, on ne le sait pas. Et derrière, on est encore en train de réduire les effectifs. Ils sont en train de proposer des ruptures conventionnelles à plein de gens".

A Mandeure, le concept E sera le quatrième modèle en production, après le fameux trois roues Métropolis, le scooter Pulsion et depuis peu le scooter moto XP 400 arrivé au printemps dernier et qui semble promis à un bel avenir.

Eric Apod, nouveau directeur général de Peugeot Motocycles - Communication Peugeot Motocycles

Cette annonce intervient en même temps que l'arrivée d'un nouveau directeur général pour Peugeot Motocycles, en la personne d'Eric Apode, ex responsable des opérations en Asie du Sud-Est pour le groupe Stellantis. Il a été également l'un des fondateurs de la marque premium DS de Stellantis. Il sera l'invité de France Bleu Belfort Montbéliard, ce mardi 27 juin à 7h45.