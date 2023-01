La production de bouchon dans les Pyrénées-Orientales fait face à l'explosion du prix du liège

Les bouchons de liège ne sont pas épargnés par la hausse des prix. Diam Bouchage, entreprise basée à Céret fait face à une explosion du prix du liège, une hausse de plus de 60 % en un an. D'après son directeur général Dominique Tourneix, cette inflation est due à des levées de lièges à l'été 2022 trop faibles pour répondre à la demande de tous les fabricants. Des levées trop faibles à cause du manque d'eau.

2022 trop sèche pour produire suffisamment de liège

L'essence est essentiellement produite sur la péninsule ibérique, en Algérie, au Maroc et en France. Problème l'année 2022 a été trop sèche, et les levées de liège, les récoltes, ont été trop faibles pour répondre à la demande des fabricants de bouchons notamment. Pour exemple la production française représente 1000 tonnes de l'essence quand la seule entreprise céretane en achète 33 000.

Résultat le prix de la grume de liège augmente, et par voie de conséquence celui du bouchon aussi. "On est malheureusement obligé de passer des hausses de prix : sur 18 mois non bouchons connaissent une hausse de 15 %."

"Nous aimerions replanter des chênes liège en France"

Aujourd'hui, en France, la culture du chêne-liège n'est pas reconnue comme une activité agricole. "J'essaie de pousser dans ce sens. Nous aimerions replanter des chênes-lièges en France" assure Dominique Tourneix. En ce sens, il soutient des opérations de nettoyage et d'entretien des forêts de chêne-liège dans le département du Var et des Pyrénées Orientales.