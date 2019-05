La production est-elle en panne chez WN à Amiens, ex Whirlpool ?

Amiens

Un audit pour savoir combien de boîtes réfrigérées, de cages d'ascenseurs, de voitures électriques sont sorties de l'usine WN depuis un an. Selon nos informations, quelques pièces seulement auraient été fabriquées, on serait bien loin des milliers de casiers réfrigérés, chargeurs de batteries et véhicules électriques promis pour fin 2018-2019 par l'Abbevillois Nicolas Decayeux.

D'ailleurs les salariés de WN ne seraient pas débordés par le travail : "on passe beaucoup de temps sur notre téléphone" dit l'un d'entre eux. Certains craignent la fermeture du site et un nouveau licenciement, après celui vécu chez Whirlpool.

Présenté il y a un peu plus d'un an par les élus locaux, les salariés, les syndicalistes et même par Emmanuel Macron comme le courageux entrepreneur picard, sauveur des employés de Whirlpool, Nicolas Decayeux semble un peu plus isolé aujourd'hui. Nicolas Decayeux qui n'a pas répondu aux sollicitations de France Bleu Picardie. WN aurait bénéficié d'une quinzaine de millions d'euros de Whirlpool, de l'Etat et des collectivités pour reprendre le site. 160 ex salariés de Whirlpool travaillent chez WN aujourd'hui.